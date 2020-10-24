Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 24 октября 2020 года: Установлен новый рекорд по числу заразившихся за сутки

С начала пандемии скончались 230 жителей региона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По последней информации Роспотребнадзора Ульяновской области, в регионе за сутки было выявлено 195 новых случаев COVID-19. Так, данным федерального оперштаба, с начала пандемии в области коронавирус был выявлен у 19381 человека, из которых выздоровели 15282, а скончались 230 человек.

Фото: скриншот с сайта.

Тем временем губернатор Ульяновской области Сергей Морозов внес изменения в свой прежний указ, согласно которому действующие и новые коронавирусные ограничения будут действовать вплоть до 1 декабря 2020 года.

Так, например, местным жителям рекомендуют не посещать мест массового пребывания людей, спортивные мероприятия будут проводить только с согласования с региональным оперштабом.

Также продолжает действовать перчаточно-масочный режим. В магазинах и общественном транспорте людей без индивидуальных средств защиты попросту не будут обслуживать.

Помимо всего этого, работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных запрещена с 22.00 до 7.00.

Мало того, работодателей обязали перевести не менее 30% своих сотрудников на «удаленку». Учащимся же, в том числе и школьникам, рекомендовано носить маски на переменах, вне учебных кабинетов.

При этом программы дополнительного образования будут вестись с использованием «дистанта». Исключение составляют лишь индивидуальные занятия и малочисленные группы до 8 человек.

Кром того, в населенных пунктах области продолжается дезинфекция мест общего пользования. Речь здесь также идет о подъездах жилых домов, кнопок и кабин лифта, дверных ручек, перил лестниц, почтовых ящиков и поручней.