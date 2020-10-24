Коронавирус в Татарстане, последние новости на 24 октября 2020 года: За сутки выявлено 55 зараженных Covid-19, последний раз такое было 10 июня

Общее число заболевших превысило 8 тысяч. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в Татарстане вот уже второй день подряд превысило отметку в 50 человек. Если 23 октября зарегистрирован 51 случай Covid-19, то 24 октября - заболели еще 55 человек. Лишь два случая завозные. Остальные - контактные.

Львиная доля выявленных случаев коронавируса за сутки пришлось на Казань – 32 инфицированных. Всего, согласно информации Минздрава Татарстана, в республике с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 8097 людям, из которых выздоровело 6917 пациентов. Скончались, по данным регионального оперштаба, 107 человек. При этом, федеральный оперштаб сообщает о 104 погибших.

Фото: скриншот с сайта.

23 октября, Минздрав Татарстана сообщил еще о двух смертях от COVID-19. Речь идет о мужчинах в возрасте 63-х и 53-х лет.

Первого доставили в медучреждение с внебольничной двухсторонней пневмонией. Состояние пациента ухудшалось на фоне обострения хронических заболеваний.

Второго госпитализировали с подозрением на коронавирус. Его лечение осложнялось вследствие дыхательной недостаточности.

На данный момент в Татарстане от COVID-19 скончались уже 107 человек.

ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО СТАЛИ ЗАРАЖАТЬСЯ

Жители Татарстана чаще всего коронавирусом стали заражаться именно на работе. В то время, как количество бытовых случаев стало сокращаться. На пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что в сентябре на заражение в быту приходилось 47% от всех инфицированных, а в трудовых коллективах – 44%. В октябре же ситуация поменялась с точностью до наоборот – 33% бытовых случаев и уже 57% случаев заражения на работе.

Любовь Авдонина уверена, что такие изменения произошли из-за того, татарстанцы стали возвращаться в свои трудовые коллективы после осенних отпусков.