Тонкости русского искусства через глубину восприятия

Кадр из фильма Фото: принтскрин видео.

Новый фильм Михаила Сегала по задумке должен быть именно комедией, но ближе к финалу что-то пошло не так, и он завершился на мелодраматической ноте.

Молодой и вдумчивый режиссер вынужден был уступить свою должность такому же молодому, но очень пронырливому и креативному коллеге. В итоге после года метаний по различным сценам – от театральных до детсадовских, он получил предложение заменить однокурсника на халтуре. Замена удалась, и вскоре он снял такой порно фильм, которым засматривались миллионы зрителей. Потому что он к творческому процессу подходил так глубоко, как только было можно.

Александр Паль – это уже ИМЯ, и многие шли на этот бенефис только ради него. Свою роль режиссера, обожающего Антона Чехова и привнесшего в порноиндустрию все основы классического русского драматического театра, Паль сыграл безукоризненно. Просто браво! Чудаковатый, долговязый и занудный, его герой упорно делает то, что умеет – создает спектакль или фильм, в который вкладывает свою душу и знания. В итоге в этой странной комедии о неуклюжих профессионалов всех мастей четко пролеживается прямо крутая магистраль – русского хорошего вкуса и тонких граней высокого искусства.

В картине много блистательных имен и не менее блистательных и узнаваемых персонажей: Владимир Стеклов в роли художественного руководителя Главного Театра Страны, Сергей Бурунов в роли ведущего самой главной программы страны, президент страны Игорь Угольников, и даже питерский молодой гений Смен Трескунов. Сам фильм – это сатира на сегодня в нашем обществе, на условные ценности, подогретые хайпом и низкой культурной составляющей. Словно автор нам говорит, что раз обществу секс интереснее, чем чувства, зайдем именно с этой стороны! Только истина будет где-то глубже!