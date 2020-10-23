В Марий Эл "скорая" вылетела в кювет и перевернулась, пострадали 5 человек

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Авария с участием спецавтомобиля "скорой медицинской помощи" произошла 23 октября в 7.55 на 96-м километре автодороги «Йошкар-Ола — Коротни» в Горномарийском районе республики. По предварительным данным, микроавтобус медиков на скорости вылетел в кювет и перевернулся. Травмы различной степени тяжести получили водитель, два фельдшера и два сотрудника полиции, которые находились в салоне. Все они госпитализированы.

В салоне находились пять человек Фото: МВД по Марий Эл

В МВД Марий Эл "Комсомолке" рассказали, что утром из психоневрологического диспансера в Йошкар-Олу перевозили пациентов. Сотрудники полиции сопровождали медиков. Авария произошла, когда спецмикроавтобус возвращался назад.

В салоне было два сотрудника полиции Фото: МВД по Марий Эл

- По предварительным данным, водитель спецавтомобиля не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги, - уточнили в МВД Марий Эл. - В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются.