Егор Баранов: «Наше общество напитано страхом и паранойей»

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26 октября в ХХ:ХХ канал ТВ-3 впервые покажет фантастический сериал «Аванпост», который рассказывает о ближайшем будущем, где в результате неустановленного катаклизма была потеряна связь почти со всей планетой. Жизнь осталась только в европейской части России и в некоторых соседних странах. Выжившие герои, военные и журналисты, должны разобраться в том, что произошло, и принять участие в масштабной битве за судьбу человечества. Режиссёр сериала Егор Баранов рассказал о том, каково было возглавлять этот гигантский проект и командовать на съёмках целой армией.

Егор, у вас в кадре задействовано огромное количество военной техники и спецназа. Чувствовали себя на съёмках генералом?

Да, в какие-то моменты я действительно ощущал себя полководцем: «Полсотни человек – направо! Шагом марш!» БТРы, танки, пехота… Причём, каждый разворот техники – это ещё и огромное количество сжигаемого топлива. Так что каждый раз невольно задумываешься: а действительно ли надо сейчас разворачиваться? И должен сказать, что управлять всем этим – невероятный труд. Особенно тяжело было зимой. Это было бы невозможно без крепкой команды. Второй режиссер на площадке - Федор Черных – мастерски переставлял БТРы и танки. Никогда не забуду, когда пришлось целой толпой заводить БТР с толкача… Вся съёмочная группа принялась толкать БТР и справились. До толкали до нужной точки. Правда машина так и не завелась. Топливо кончилось.

Какие у вас отношения с фантастикой? Что вы любите?

Я очень люблю фантастику и считаю, что абсолютно разные её жанры и стили имеют право на существование. С одной стороны, мне с детства нравятся истории из вселенной «Звёздных войн». Это, возможно, в чём-то наивная фантастика, детское приключение, которое больше подходит для семейной аудитории. С другой стороны, «Бегущий по лезвию» - это тоже очень крутая фантастика, наполненная «тёмной» философией. Такая, наверное, мне в целом ближе и интереснее.

В случае с «Аванпостом» нам хотелось не переусердствовать с фантастикой и максимально сохранить ощущение реальности происходящего, чтобы не уйти в глянцевый мир, где все живут в белых стерильных пространствах. Мы пытались предположить как теоретически может поменяться наша жизнь за 15-20 лет, какие именно технологии могут появиться и как они могут быть вкраплены в нашу жизнь. По сути это тоже аттракцион, но лично мне он кажется более интересным – когда ты реально можешь перенестись и почувствовать, каково это жить в предложенном тебе мире, который не так уж и сильно отличается от твоего.

Насколько далеко успело продвинуться человечество в вашем мире?

Наша история начинается в Москве в 2030-х. Мы старались поймать такой уровень футуризма, который будет одновременно и убедителен, и интересен визуально. Это целый новый мир, каждая деталь которого продумана и переосмыслена. Там нет, допустим, летающих машин, но есть технологии, которые уже сейчас изобретены или вот-вот достигнут достаточного уровня. Мы представляли, например, что в ближайшее время курьеров и службы доставки заменят коптеры, и все купленные товары будут перевозиться и доставляться по воздуху. В нашей Москве для коптеров существуют отдельные воздушные потоки – такой же траффик, как у машин на шоссе.

У нас необычная военная форма. Она вдохновлена реальной разработкой российской армии, показанной на презентациях. Мы взяли её за визуальную основу, немного доработали, и получились футуристичные доспехи. Они непросты в обращении, поэтому нам пришлось провести специальные репетиции с актёрами, чтобы правильно двигаться в этих доспехах.

Мы читали много пабликов в соцсетях и обращались к консультантам по гаджетам. В частности, большую помощь нам оказал Владимир Белый, один из создателей робота Федора. Какие-то вещи сами приходили в голову. Например, я придумал аппарат, получивший название «светлячок». По сути это такой липкий шарик – как «лизун» в детстве – который легко липнет ко всему подряд. В нашей вселенной он используется как световой прибор: его можно достать, прилепить, как пластилин, на любую стену, и он будет слепить врага или освещать объект. Казалось бы, ничего необычного – но практичная и прикольная штука.

Помимо изобретений хотелось еще пофантазировать и на тему социальных изменений. Здесь прогресс уже не так очевиден. Скорее наоборот. Разделение богатых и нищих только усилилось, а также итогом прошлых войн стало большое количество мигрантов – беженцев из горячих точек. Эта линия так же важна и с религиозной точки зрения, так как хотелось в фильме показать разные конфессии и их последователей как реакцию человечества на предстоящий конец света. Для меня это было важно в контексте финала картины и главной загадки фильма…

К сожалению, в фильме не удалось раскрыть этот мир так объёмно как мы его задумывали, так как хронометраж уже не позволял. В сериале будет больше времени уделено Москве. При этом всё равно понять какой Москва была до катастрофы будет сложно, так как действие разворачивается уже после… Эта катастрофа порождает чувство всеобщей неопределённости и неуверенности в завтрашнем дне. Мне кажется, оно очень созвучно современному зрителю. Наше общество напитано страхом и паранойей. А за последний год это ощущение только усилилось. Мы не знаем, чему верить, не знаем кому верить, нам страшно. Этот страх загоняет в угол и хочется рвать и метать. Мы живём в мире, накалённом войнами и конфликтами, где сложно разобрать, кто твой враг и как он выглядит. Так что «Аванпост» - это кибер-притча, которая поднимает глобальные вопросы о сути нашего общества и природы человека: кто мы и зачем живём?