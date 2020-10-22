В Казани арестовали мужчину, задержанного за изнасилование матери и ее дочери

От дачи показаний арестованный отказался. Фото: прокуратура Татарстана

Сегодня, 22 октября, в Казани суд арестовал 44-летнего мужчину на два месяца – он пробудет в камере СИЗО до 20 декабря 2020 года.

- Ходатайство следствия было удовлетворено, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, по версии следствия, днем 20 октября в казанском поселке Юдино ранее судимый за убийство мужчины нагрянул в квартиру к своей бывшей сожительницы. Дверь ему открыли 13-летний сын и 16-летняя дочь женщины. Их матери не было дома.

Утверждается, что мужчина напал на подростков и связал их, а девочку при этом еще и изнасиловал, как и ее мать, когда та вернулась с работы.

После этого злоумышленник затолкал женщину в ее же автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. О произошедшем в полицию сообщили дети похищенной, которым все же удалось освободиться от пут. Правоохранители вычислили путь злоумышленника по камерам видеонаблюдения. При помощи полицейских из соседней Марий Эл мужчину удалось задержать, а его жертву освободить.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за изнасилование и похищение человека. От дачи показаний он отказался.

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