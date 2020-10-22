Коронавирус в Татарстане, последние новости на 22 октября 2020 года: рассматривается новые ограничения для кафе и ресторанов

Им могут сократить время работы. Фото: pixabay.com

По последним данным Минздрава Татарстана, в регионе от коронавируса скончались еще два человека – 67-ми и 79-летние женщины. У них имелись проблемы с сердцем. Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 105 случаев. Всего же с начала пандемии в регионе было выявлено 7 943 зараженных, в том числе и у 44 за последние сутки, а выздоровели 6 803 человека. При этом, по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Татарстане от инфекции скончались 104 зараженных.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем, Роспотребнадзор Татарстана рассматривает новые ограничения для кафе и ресторанов. Их могут ввести, если бизнесмены не будут неукоснительно соблюдать все противоэпидемические рекомендации. В том числе и отказ от использования существующих танцполов. В частности, речь идет о сокращении времени работы точек общепита до 23.00.

ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО СТАЛИ ЗАРАЖАТЬСЯ

Жители Татарстана чаще всего коронавирусом стали заражаться именно на работе. В то время, как количество бытовых случаев стало сокращаться. На пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что в сентябре на заражение в быту приходилось 47% от всех инфицированных, а в трудовых коллективах – 44%. В октябре же ситуация поменялась с точностью до наоборот – 33% бытовых случаев и уже 57% случаев заражения на работе.

Любовь Авдонина уверена, что такие изменения произошли из-за того, татарстанцы стали возвращаться в свои трудовые коллективы после осенних отпусков.