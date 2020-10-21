В Татарстане хлопок газа снес стену между квартирами, пострадал мужчина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Громкий хлопок разбудил жителей четырехэтажного дома на улице Хади Такташ в Бавлах в среду, 21 октября, в 2.22.

Жильцы дома успели эвакуироваться в безопасное место самостоятельно, но быстро вернулись, когда поняли, что угрозы нет.

После хлопка удалось избежать пожара Фото: МЧС Татарстана

Приехавшие на место происшествия пожарные быстро выяснили причины ЧП, похожего на взрыв. По предварительным данным произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на 3 этаже. Во время этого происшествия выбило стекла в окне на кухне и разрушили межквартирную перегородку из гипсовых плит между двумя квартирами - той двухкомнатной, где проживает один человек, и такой же соседней, где проживают двое.

Разрушена перегородка между квартирами Фото: МЧС Татарстана

Проведенное обследование подъезда показало, что дальнейших разрушений нет, несущие конструкции не повреждены.

К медикам обращался 37-летний местный житель, но в госпитализации он не нуждается.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

Свою проверку по факту происшествия проводят и в прокуратуре республики.