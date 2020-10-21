Генпрокуратура нашла у экс-главы Марий Эл торговый центр за 111 миллионов рублей

Ранее суд уже удовлетворил два иска о взыскании в доход государства имущества экс-губернатора на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще не вынесли приговор бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, которого судят за взятку в 235 миллионов рублей, как его имуществом снова заинтересовались сотрудники Генпрокуратуры.

Львиная его доля арестована - на более чем 2 миллиарда рублей, и часть уже выставлена на продажу. Но тут выяснилось, что в Йошкар-Оле одно из зданий площадью 17,6 тысяч квадратных метров - игровой развлекательный центр, и стоимостью 111 миллионов рублей, было так же приобретено Маркеловым на сомнительные доходы. Вернее, подсудимый экс-глава Марий Эл не смог объяснить, на какие законные средства ИРЦ был приобретен.

В итоге Генпрокуратура России 21 октября 2020 года направила в суд новое исковое заявление об обращении в доход государства и этого здания.

Напомним, что некоторое время назад - 25 ноября 2019 года в Нижнем Новгороде и 9 сентября 2020 года в Ленинском районном суде Ульяновска уже были удовлетворены в полном объеме иски Генпрокуратуры России к экс-главе Марий Эл и 12 его соответчикам – четырем физическим и восьми юридическим лицам. Предметом исков было взыскание в государственную казну имущества общей стоимостью 2 млрд 556 миллионов рублей. Это имущество, как утверждает надзорное ведомство, было получено экс-чиновником в результате коррупции.

Среди имущества Маркелова, которое выставлено на аукционы, дома, квартиры, автомобили, драгоценности и золотые слитки.