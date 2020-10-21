В Татарстане выпал первый снег: жители региона делятся его снимками в соцсетях

Фото: скриншот с видео

Как и прогнозировал Гидрометцентр Татарстана, из-за того, что республика 20 и 21 октября будет находится в тылу глубокого атлантического циклона местами выпал мокрый снег.

Первые зимние осадки после довольно теплой осени видимо удивили татарстанцев - они начали активно делиться в соцсетях снимками выпавшего снега.

Фото: скриншот с видео

Так, сообщалось, что, например, в Иннополисе снег шел хлопьями, но сразу же растаял. Выпал он и в Дрожжановском районе Татарстана, заметили его и жители Зеленодольска, Кукмора, Набережных Челнов и Московского района Казани.

Фото: скриншот с видео

Видели первый снег также в Атнинском и Алькеевском районах Татарстана. К слову, он в эти сутки выпал также и в соседних регионах.

К слову, в грядущий четверг, 22 октября, Татарстан окажется под влиянием тылового гребня антициклона. По прогнозу Гидрометцентра республики, из-за этого в регион северо-западными воздушными будет продолжать поступать холодный полярный воздух. Ожидается дальнейшее похолодание.