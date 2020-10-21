Жительница Казани привела в дом с детьми судимого за убийство сожителя, и пожалела об этом

После расставания бывший сожитель нагрянул к ее детям, пока женщины не было дома. Фото: pixabay.com

В Казани продолжается расследование громкого уголовного дела о похищении человека и изнасиловании матери, а также ее несовершеннолетней дочери. Злоумышленник задержан и завтра, 22 октября, в суде ему изберут меру пресечения. Следствие будет настаивать об аресте 44-летнего подозреваемого - Рамиля (Все имена изменены - Ред.).

Тем временем «Комсомолке» стали известны некоторые подробности этого дела. Так, до произошедшего Нина (потерпевшая) познакомились с Рамилем после того, как он вышел на свободу – мужчина сидел в колонии за убийство. Но несмотря на это, женщина все же привела его в свою квартиру в казанском поселке Юдино, где проживает вместе с 16-летней дочерью и 13-летним сыном. Совместная Рамиля и Нины не задалась - бывший зек не желал работать и жить мирно, выпивал. В конце концов женщина не выдержала этого и выгнала его из квартиры, а также своей жизни.

Но днем 20 октября Рамиль вернулся. Дети Нины сами открыли ему дверь. По версии следствия, мужчина напал на ничего не подозревающих подростков и связал их. После чего он надругался над девочкой. Чуть позже с работы домой вернулась Нина. На пороге ее встретил Рамиль. Как утверждается, он избил и изнасиловал женщину. После чего затолкал Нину в ее же автомобиль марки «Рено Сандеро» и увез в Волжский район Марий Эл.

К этому времени дети женщины смогли освободится от веревок и вызвать полицию. МВД Татарстана объявило план «Перехват». Правоохранители по записям с камер видеонаблюдения вычислили, куда скрылся автомобиль вместе с похищенной женщиной. Обнаружили его в марийском поселке Сотнур. Нину освободили, а Рамиля задержали и перевезли в Казань. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, задержанный мужчина от дачи показаний отказался.