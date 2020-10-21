Коронавирус в Татарстане, последние новости на 21 октября 2020 года: скончались еще двое зараженных

У скончавшихся была диагностирована двусторонняя пневмония. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Татарстане были подтверждены две новые смерти пациентов от коронавируса. Так, по данным Минздрава республики, в стационаре инфекционного профиля скончался 77-летний мужчина. Его доставили с внебольничной двусторонней вирусной пневмонией. Еще один пациент скончался в инфекционном госпитале. У 65-летнего мужчины помимо внебольничной двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, также имелись хронические заболевания. Количество летальных исходов от COVID-19 в Татарстане достигло 103 случаев. Всего с начала пандемии в регионе инфекция была выявлена у 7 899 человек, а выздоровели 6 756. Но в то же время по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Татарстане от инфекции скончались 104 зараженных, а 6 772 выздоровели.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В то же время из-за угрозы распространения коронавируса муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин призвал сократить время пятничных молитв в мечетях.

- Я искренне прошу уберечь мечети от того, чтобы они стали причиной этого (вспышки коронавируса – Ред.) и призываю ограничить по времени совершение пятничного намаза и вагаза до 10-15 минут. Тем же, кто опасается инфицирования, считаю допустимым покинуть мечеть после обязательной (фарз) молитвы и приветствия. Напоминаю также о том, что мечети следует посещать строго в масках и с личными намазлыками. А людям старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом рекомендуется воздержаться от посещения мечетей, - обратился со своей страницы в соцсети Камиль хазрат Самигуллин.

https://www.kazan.kp.ru/online/news/4053780/