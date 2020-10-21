Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 21 октября 2020 года: очаговых вспышек COVID-19 в образовательных организациях не зафиксировано

"Дистант" возможен лишь в случае сильного ухудшения ситуации с COVID-19. Фото: pixabay.com

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с распространением корнавируса, в Марий Эл зафиксировано 54 новых случаев заражения. Таким образом, в республике всего диагноз COVID-19 был поставлен 5 576 людям. Из них 4 602 уже выздоровели, а для 59 пациентов болезнь привела к летальному исходу.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Стало известно, что в Марий Эл очаговых вспышек COVID-19 в образовательных организациях не зафиксировано. Закрыто на карантин всего 10 школьных классов и то из-за ОРВИ.

Все детские сады, школы, техникумы работают в штатном режиме, перевод на дистанционную форму обучения из-за коронавируса не планируется. Это возможно лишь в случае сильного ухудшения ситуации с COVID-19.

В тех же школах усилена дезинфекция, их сотрудники могут снимать на работе маску только, когда находятся на расстоянии от детей. Последних никто не заставляет носить индивидуальные средства защиты.