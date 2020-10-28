Круглая дата: 50 лет производству нижнекамского каучука

50 лет назад был получен первый брикет синтетического каучука, который превратил нижнекамский нефтехимический гигант в предприятие законченного технологического цикла.

ФАНАТЫ СВОЕГО ДЕЛА

Значимость этого события невозможно переоценить - производство собственного синтетического каучука, характеристики которого не уступали натуральному и полностью соответствовали требованиям ГОСТа, стало прорывом для всей промышленности Советского Союза, так как отпала необходимость в покупке природного продукта за рубежом. Более того, начавшееся производство из местного нефтяного углеводородного сырья превратило нефтехимкомбинат в предприятие полного цикла. Всё происходило последовательно: из поступающей по трубопроводу широкой фракции углеводородного сырья - попутного газа - на центральной газофракционирующей установке получали изопентан, затем огромный комплекс перерабатывал его в изопрен-мономер. Преодолев несколько цехов первого завода СКИ-3, изопрен превращался в спрессованный брикет каучука, который затем использовался по назначению - для нужд резинотехнической, автомобильной промышленности и т. д.

У истоков завода стояли романтики и фанаты своего дела - на всесоюзную комсомольскую стройку приехали энтузиасты из Казани, Красноярска, Уфы, Тульской области. Завод строился рекордными темпами - закладка фундамента шла блоками, оборудование тоже монтировали блочным методом: сразу за монтажниками следовали слесари и техники, проводившие пусконаладочные работы. Важно, что при взятом высоком темпе работы в ней не было ничего от кампанейщины - процесс строительства был оптимизирован и рационализирован там, где это возможно, без потери качества.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА - НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Но и после запуска производства взятый при строительстве темп не снижался ни на минуту. Заводские мощности были освоены вдвое быстрее нормативных сроков, в августе 1979 года получена миллионная тонна каучука СКИ, а уже в октябре 1984 года - двухмиллионная.

Однако почивать на лаврах заслуг прошлого - путь в никуда. Новые времена требуют новых решений, а стремительно развивающаяся промышленность - материалов с улучшенными характеристиками. В свое время пуск производства изопреновых каучуков стал толчком для развития каучукового направления ПАО «Нижнекамскнефтехим». Оно отличается высокой наукоемкостью и многоступенчатостью производства. Освоив его, специалисты компании в последующем с легкостью осваивали работу с новыми видами синтетического каучука. В 90-е годы на заводе синтетического каучука было налажено производство новых видов материала. В июле 1994 года выпущен первый брикет этилен-пропиленового каучука СКЭПТ, в феврале 1999 года впервые в России выработан первый брикет цис-бутадиенового каучука на кобальтовой основе СКД-К.

В 2004 году получен первый брикет цис-бутадиенового каучука на неодимовом катализаторе (СКДН), востребованный в производстве современных «зеленых» шин. В настоящее время ведется освоение новых марок СКДН, обладающих улучшенным комплексом свойств. В том же году освоено производство галобутилкаучуков (ХБК и ББК). С этого момента «Нижнекамскнефтехим» становится поставщиком широкого ассортимента каучуков для шинной отрасли.

Но каучук - это не только шины. В 2007 году компания начинает промышленный выпуск каучука для модификации полистирольных пластиков (СКДЛ), в 2013 году - бутадиен-стирольный блок-сополимер ДССК-2012, предназначенный для производства АБС-пластика. Сегодня ПАО «Нижнекамскнефтехим» готовится к пуску производства растворного бутадиен-стирольного каучука (ДССК), на сегодня это один из наиболее востребованных видов СК в шинной промышленности. Важно отметить, что после запуска производства ДССК в ассортименте компании «Нижнекамскнефтехим» будут представлены все виды каучуков, необходимых для изготовления шин, за исключением натурального.

Завод синтетических каучуков - одно из самых крупных подразделений ПАО «Нижнекамскнефтехим», а СКИ-3 и сегодня - продукт, стратегически важный для «Нижнекамскнефтехима». Компания входит в десятку мировых производителей синтетического каучука и в тройку мировых поставщиков бутиловых каучуков. Выпуск СКИ-3 составляет практически 40% от всего мирового производства, он успешно поставляется сотням потребителей во многие страны мира. Среди них, кстати, «большая пятерка» производителей шин. Так что, приобретая покрышки именитых марок, знайте, что сделаны они, помимо прочего, из нижнекамского каучука.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

Одним словом, есть чем гордиться людям, которые работают на заводе сегодня, - их трудовой энтузиазм не уступает комсомольскому задору тех, кто стоял у истоков. Конечно, с тех времен произошли большие изменения - и в технологии производства, и в организации труда. И, конечно, в работе над качеством производимой продукции. Контроль качества осуществляется на каждом этапе технологической цепочки - начиная от приема сырья и заканчивая отгрузкой готовой продукции. Последняя стадия - решающая: на выходе проверяется каждый брикет каучука, он должен соответствовать показателям качества, не допускаются посторонние включения и отклонения по внешневидовым характеристикам. Только безупречный брикет отправляется на упаковку. Важно, что высокое качество продукции и работа с системой контроля отмечают потребители каучуков «Нижнекамскнефтехим» в ходе регулярных надзорных аудитов.

В Нижнекамске юбилей первого каучука отмечали торжественно. Первые лица «Нижнекамскнефтехима» поздравляли ветеранов и работников предприятия с 50-летием успешной работы завода. В торжественной обстановке были отмечены лучшие из лучших. Слесарь-ремонтник Газинур Исмагилов и электросварщик Фирдинанд Галимуллин, заместитель директора по общим вопросам Ильхам Гилязов награждены за многолетний и добросовестный труд почетными грамотами Министерства энергетики РФ. Аппаратчику Александру Никитину и механику Алексею Рубцову была объявлена благодарность Министерства промышленности и торговли РТ. Были вручены десятки других наград работникам завода за многолетний и плодотворный труд.

СКАЗАНО

Айрат Сафин, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

«8 октября 1970 года был получен первый брикет, и тогда замкнулась производственная цепочка, когда из мономеров получили полимер - первый каучук. Сегодня мы занимаем ведущие позиции в мире по производству всех видов каучука и планируем развиваться дальше в этом направлении. Хотел бы поблагодарить каждого из ветеранов, которые были у истоков этой трудовой победы, пожелать всем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья в семье, чтобы всё у вас было хорошо. Вы производите 47,5% от всего объема мирового выпуска СКИ-3. Благодаря вашему труду наша компания входит в топ-10 мировых производителей синтетического каучука. Я выражаю признательность работникам, кто каждый день прикладывает максимум усилий, чтобы завод работал стабильно, экономно, экологически и технически безопасно»

Ирек Аглямов, главный инженер, первый заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

«В момент строительства здесь были внедрены самые современные технологии. Мы до сих пор выпускаем отличный СКИ, безгелевый. Этого удалось добиться за счет технологии низкотемпературного холода. Именно этот завод смог пережить непростой период распада Советского Союза, нам удалось не только сохранить производство, но и улучшить его - как качественно, так и покорить новые рынки»

Рустам Гусамов, директор завода СК:

«Все достижения завода СК, большие и малые, не пришли сами собой. Они добыты пытливым умом и умелыми руками наших работников. Заводчане плечом к плечу прошли сквозь трудности и испытания. Наш коллектив доказал, что способен решать самые сложные и ответственные задачи»

СПРАВКА

8 октября 1970 года в 3 часа 15 минут был получен первый брикет нижнекамского синтетического каучука марки СКИ-3.