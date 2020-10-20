В Татарстане штатную посадку автожира приняли за падение вертолета

Автожир - это летательное средство, использующего для создания подъемной силы свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт. Фото: pixabay.com

Днем в службу «112» позвонил дальнобойщик и рассказал, что он, кажется, видел падение вертолета. По словам мужчины, он ехал по федеральной трассе М7 «Москва-Уфа», и в Пестречинском районе заметил, что где-то вдалеке летает вертолет, а потом он неожиданно пропал.

К этому сообщению отнеслись со всей серьезностью и на место предполагаемого падения отправили – спасателей МЧС. Республиканское ведомство организовано взаимодействие с диспетчером аэропорта «Казань», ФСБ, МВД Татарстана, Республиканским Центром медицины катастроф и Единой дежурной диспетчерской службой Пестречинского и Высокогорского районов, поисково-спасательной службой Татарстана и Казанским ПСО отряда МЧС России.

Искали место предполагаемого падения вертолета около часа, но так и не нашли. К этому времени выяснилось, что никакого крушения не было.

- За падение приняли посадка автожира типа «Альфа». Он благополучно приземлился в 14.05 в поселке Вишневка Советского района Казани, - сообщили в МЧС Татарстана.

В чрезвычайном ведомстве считают, что из-за особенностей конструкции автожира дальнобойщик мог принят его штатную посадку за падение.

СПРАВКА КП

Автожир - это летательное средство, использующего для создания подъемной силы свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт.