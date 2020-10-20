В Торгово-промышленной палате Татарстана стартовал конкурс для предпринимателей «Крылья вашему бизнесу - 2020»

20 октября в Казани Торгово-промышленная палата Татарстана дала старт конкурсу для предпринимателей «Крылья вашему бизнесу - 2020». Лучший из проектов будет выбран путем онлайн-голосования.

Цель конкурса: мотивировать и поддержать бизнес-сообщество Татарстана, помочь в реализации уже существующих проектов по расширению бизнеса, либо новых инициатив. В мероприятии приняли участие финалисты конкурса – предприниматели, прошедшие первый этап. 43 социально-ориентированных проекты: детские конкурсы, виртуальные и реальные пространства, образовательные модули, работа для людей с ограниченными возможностями и другие.

С официальным открытием конкурса и стартом народного голосования всех поздравил Председатель торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев. Он отметил, что торгово-промышленная палата Татарстана всегда открыта и готова поддержать предпринимательские инициативы.

- Времена сейчас не простые, но можно киснуть и жаловаться, а можно искать возможности. А они есть. Возможности открываются именно сейчас. Каждый может найти свою нишу, - сказал Шамиль Агеев. Он также пожелал участникам удачи в конкурсе и в бизнесе. Голосование открытое, выбрать лучший проект могут все посетители сайта.

В форме диалога построил свое выступление первый заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев. Он задавал участникам вопросы о торгово-промышленной палате Татарстана. Оказалось, многие знают о ТПП РТ, совместно развивали бизнес, находили партнеров, контрагентов и находили решение насущных вопросов предпринимателей. Артур Николаев также рассказал о том, что ТПП традиционно проводит конкурсы для предпринимателей. Самые популярные «Золотая сотня», «Экспортер года». По словам первого заместителя председателя ТПП РТ, конкурс «Крылья вашему бизнесу» вызвал интерес у предпринимателей, в финал вышли сильные проекты и конкуренция есть. Артур Николаев также обратил внимание на то, что голосование открытое и честное. Опыт проведения есть, накрутку голосов будут пресекать, вплоть до удаления из числа финалистов.

Проголосовать за конкурсантов может любой посетитель интернет портала с 20 октября по 11 ноября. За одного конкурсанта пользователь может проголосовать только один раз. Призовой фонд 1 200 000 рублей. 12 победителей конкурса определяются по итогам открытого голосования на сайте. Итоги подведут 20 ноября на закрытии конкурса «Крылья вашему бизнесу».