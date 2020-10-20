Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 20 октября 2020 года: скончались четверо зараженных

Число летальных случаев там возросло до 226-ти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Ульяновской области за сутки скончались четверо зараженных. Таким образом, число летальных случаев там возросло до 226-ти. Также в регионе были выявлены и 183 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в Ульяновской области было зарегистрировано 18 627 инфицированных, из которых 14 798 человека уже выздоровели.

Фото: скриншот с сайта уandex.ru/covid19/stat

В то же время на заседании штаба по развитию региона губернатор Ульяновской области Сергей Морозов оценил ситуацию с коронавирусом как положительную. По его словам, в области ею научились организационно управлять.

Кроме того, глава региона заявил, что массовая поставка вакцины от COVID-19 в Ульяновскую область ожидается в ноябре 2020 года.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В свою очередь около полутысячи курсантов Ульяновского суворовского училища из-за ситуации с коронавирусом перевели на дистанционное обучение. Внутри учебного заведения при этом официально COVID-19 никто не заразился. Сколько именно продлится обучение на дому, пока не сообщается.