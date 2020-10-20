Коронавирус в Татарстане, последние новости на 20 октября 2020 года: заразились еще 43 человека

Из выявленных за прошедшие сутки зараженных только одному человеку понадобилась госпитализация. Фото: Андрей АБРАМОВ

Последние новости на 20 октября 2020 года - за сутки в Татарстане коронавирус был выявлен еще у 43 человек. Одному человеку понадобилась госпитализация, остальных отправили лечиться на дому. К слову, большая часть новых зараженных проживают именно в Казани – 29 человек. Сообщает Минздрав Татарстана. Так, по данным ведомства, с начала пандемии в регионе было зафиксировано 7 899 случаев заражения COVID-19. За этот период болезнь смогли победить 6 756 человек, в том числе 15 за прошедшие сутки. Скончался же из-за инфекции 101 человек. В то же время по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Татарстане от инфекции уже скончались уже 104 зараженных, а 6 772 выздоровели.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем Роспотребнадзор в Татарстане рекомендует предприятиям и организациям перевести своих сотрудников, которым уже за 65 лет, на «удаленку» или на работу по индивидуальному графику. В целом, же представителям этой возрастной категории также советуется уйти на самоизоляцию.

ПРО МАСКИ

Только в Казани за прошлую рабочую неделю – с 12 по 16 октября, сотрудники городского комитета по транспорту вместе с контрольно-ревизионными службами перевозчиков выявили 707 нарушителей масочного режима.

Рейды, которые продолжаются и сейчас, прошли на 113 остановках, а также станциях метро. В итоге 677 пассажиров все-таки надели маску на месте, а вот 30 нарушителей пришлось высадить.

ПРО МЕДИКОВ

Как подсчитали в Минздраве Татарстана, за все время пандемии в республике на своих рабочих местах коронавирусом заразились 588 медиков, пятеро из них в итоге скончались. Всем инфицированным после проведения специального расследования, которое подтвердило, что они подхватили COVID-19 именно на работе, Фонд социального страхования выплатил более 45,7 миллиона рублей.