"Бузова добрый и искренний человек": Девушка из Татарстана рассказала, как пыталась попасть на "Дом 2"

Фото: личная страница героини публикации в инстаграме.

20-летняя Ралина Ванеева из Набережных Челнов решила пробиться на "Дом 2". Девушка прошла все кастинги и даже попала на эфир. Правда, на проекте она не осталась. Корреспондент "Комсомольской Правды" пообщалась с челнинкой и узнала, почему она решила принять участие в проекте, как именно собиралась "исправлять" девчонок и почему смогла бы стать любимицей зрителей.

"ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ СЪЕМОК"

– С какой целью поехали на съемки проекта?

– "Дом-2" - это самое скандальное и просматриваемое телевизионное шоу, которое собирает примерно 60 миллионов зрителей по всей России. Этот проект как раз хорошо подходит для моих целей - мне всегда хотелось окунуться в атмосферу съемок, посмотреть, как это все проходит и увидеть телешоу изнутри.

– Как попасть на съемки «Дома-2»: нужно проходить отбор или берут всех?

– Да, нужно пройти несколько этапов отбора. Сначала - анкетирование, в котором нужно рассказать про себя. Важно быть харизматичным и иметь четкую жизненную позицию, чтобы заинтересовать организаторов и кастинг-менеджеров. Также нужно быть активным в социальных сетях и обязательно вести Instagram, VK и так далее. Я заинтересовала сразу же и меня попросили записать небольшое, двухминутное видео о себе. Потом меня пригласили на съемки, при этом взяли на себя все денежные траты: перелёт, проживание, питание, стилиста. По прилёте я познакомилась с редактором шоу, который утвердил меня на съемки.

"ОСТАВАТЬСЯ НА ШОУ НЕ ПЛАНИРОВАЛА"

– Что ожидали от участия в проекте?

– Оставаться на шоу я не планировала, хотела просто получить опыт, поучаствовать в съемках и посмотреть, что именно происходит на этом проекте. "Дом-2" я никогда не смотрела, поэтому все для меня было в новинку.

– Какие впечатления после участия в проекте?

– Самые позитивные. Всегда интересно познавать что-то новое.

– На "Дом-2" вы пришли "исправлять девчонок". Как вы собирались менять их жизнь и зачем?

– На проекте я агитировала за здоровый образ жизни и "исправление" девчонок с помощью психологических бесед, так как вредные привычки и отсутствие мотивации очень негативно влияют на продолжительность и качество жизни человека. Я сама веду здоровый образ жизни, и ко мне обращается множество людей, чтобы я направила их на верный путь саморазвития. Поэтому на проекте я выделила две участницы, которые, по моему мнению, больше всего нуждались в такой беседе. Думаю, я смогла бы помочь им справиться с проблемами в жизни.

"МОЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ ОТЛИЧАЛАСЬ ОТ ВЗГЛЯДОВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА"

- Вы позиционируете себя, как девушка, которая любит идти против системы. Против чего конкретно вы идёте?

– На своём примере доказываю людям хорошее, так как некоторые перестали верить в светлое и доброту. В своей визитке на проекте я сказала: "Докажу, что можно быть любимицей зрителей не только благодаря чёрному пиару". Кстати, после эфира многие люди говорили мне добрые слова и разделяли мои взгляды на жизнь. А негативные комментарии в мою сторону я просто не читаю и стараюсь не обращать на них внимания.

Фото: личная страница героини публикации в инстаграме.

– Как считаете, почему участники проголосовали против вас?

– Наверное, потому что моя жизненная позиция сильно отличалась от взглядов участников проекта.

– Можно ли найти любовь на подобных шоу?

– Любовь не ограничена каким-либо местом или проектом – ее можно найти везде.

"АВТОГРАФ ОТ БУЗОВОЙ НЕ НУЖЕН"

– Чем именно, по вашему мнению, "Дом-2" привлекает зрителей и становится постоянной темой для обсуждения?

– "Дом-2" – это самое скандальное шоу на российском телевидении, где постоянно что-то происходит. Из своего опыта поняла, что людям нравится следить за чьей-то жизнью, потому что так они извлекают какой-то опыт для себя.

– Взяли автограф у Бузовой?

– Нет, автограф мне был не нужен. Смогла пообщаться с Ольгой – это важнее. Из разговора поняла, что она очень добрый и искренний человек.

– Чем занимаетесь по жизни?

– Веду активный образ жизни, работаю специалистом по подбору персонала на топовой позиции. Получаю высшее образование на направлении "Юриспруденция" и учу английский язык. Также занимаюсь спортом, участвую в организации массовых мероприятий, выступаю на концертах и конкурсах. Стараюсь пробовать себя в разных сферах, чтобы получать больше опыта и новых знаний. Веду "правильный" образ жизни – все это благодаря моим родителям, которые с детства меня поддерживают.

– Попробуете поучаствовать в проекте еще раз?

– Нет. Все, что я хотела получить от проекта – получила. Это был для меня опыт. Планирую побывать на других телешоу в Москве.