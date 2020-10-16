Вместе с телом нашли канистру: в Альметьевске при пожаре в квартире погиб один человек

Квартира выгорела практически полностью. Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 16 октября, в 15.00 в экстренные службы города Альметьевска (Татарстан) поступило сообщение о возгорании в доме №121 на улице Белоглазова.

Прибыв по указанному адресу пожарные установили, что горит одна из квартир на первом этаже. Для ее тушения понадобилось менее получаса. Внутри пожарные обнаружили тело мужчины.

Пожар произошел на первом этаже жилого дома. Фото: МЧС Татарстана

- Личность погибшего устанавливается. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Жильцы дома были эвакуированы, - сообщили в МЧС Татарстана.- Причина пожара устанавливается.

Внутри пожарные обнаружили тело мужчины. Фото: МЧС Татарстана

- По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Установлено, что погибшим является 56-летний хозяин квартиры. Разрушения получили 4 квартиры. Причины инцидента выясняются. Расследование взято на контроль в прокуратуре, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

В свою очередь, как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, вместе с телом в квартире была также обнаружена канистра, предположительно, из-под горючей жидкости. Учитывая повреждения, по словам источника, можно предположить, что из-за испарений из канистры могло произойти возгорание газо-воздушной смеси с характерным хлопком.