Прогноз на матч Краснодар - Рубин 17 октября 2020: Кварацхелия и Деспот огорчат дебютанта сборной России

Хвича в последних матчах демонстрирует отменную форму: Фото: ФК "Рубин".

Российская Премьер-Лига возвращается после паузы на игры сборных. Уже в субботу. 17 октября, пройдут первые матчи 11 тура. В одном из них сразятся "Краснодар" и "Рубин". В нынешнем сезоне краснодарцы выполнили главную для себя задачу - пробились в групповой турнир Лиги Чемпионов. А вот на внутренней арене дела у "Краснодара" идут не так радужно. В 10 турах команда набрала только 15 очков. Столько же, к слову, и у казанского "Рубина". Сейчас команды делят 8 и 9 строчки в турнирной таблице.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

"Краснодар" и "Рубин" между собой встречались 18 раз. Подавляющее преимущество на стороне южан. "Краснодар" выиграл 12 матчей. Еще дважды команды сыграли вничью. У "Рубина" только 4 победы. Причем, в Краснодаре казанцы не выиграли ни разу. В прошедшем чемпионате "Краснодар" и "Рубин" обменялись домашними победами.

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В составе "Рубина" есть несколько бывших игроков "Краснодара", которым есть, что доказывать бывшему клубу. В первую очередь, речь идет о форварде Игнатьеве, который, переходя в "Рубин" видился главной ударной силой команды, но в последнее время плотно осел на лавке, проиграв борьбу за место в составе Деспотовичу. Впрочем, возможно, что в матче с "Краснодаром" Игнатьев вспомнит, как это забивать в Премьер-лиге с игры. Пока форвард в российском чемпионате за "Рубин" забивает только с пенальти. Единственный мяч с игры в форме казанского клуба он провел в кубковом матче с новороссийским "Черноморцем".

Впрочем, куда больше краснодарцам следует опасаться Хвичу Кварацхелию. Грузинский талант в последнее время набрал феноменальную форму. В России он уже забил два гола-красавца. а недавно впервые отличился за сборную Грузии. Так что Хвича в хорошем расположении духа и готов потрепать нервы обороне "Краснодара" во главе с дебютантом сборной России Матвеем Сафоновым.

Один гол Хвича и компания в ворота Сафонова все же должны забить. Оборона у "Краснодара" надежностью не блещет и юркий Кварацхелия при подержке Ин Бома и Деспотовича на один гол уж должны сообразить. Впрочем, победить в Краснодаре подопечным Слуцкого вряд ли будет суждено. Шведская тройка Классно-Берг-Ольссон найдет достойный ответ казанской атаке.

Прогноз на матч Краснодар - Рубин 17 октября 2020: Ничья 1:1.