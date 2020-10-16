"Передернули все, что я говорила": врач из Ульяновской области стала известна, назвав COVID-19 не такой уж опасной болезнью

Теперь замглавврача Ульяновской областной детской инфекционной больницы Татьяна Никулина уверяет, что ее слова были вырваны из контекста. Фото: скриншот с видео

В соцсетях появилось видео, где замглавврача Ульяновской областной детской инфекционной больницы Татьяна Никулина уверяет, что коронавирус - вовсе не так смертельно опасен, как все полагают, все зависит от психического состояния пациента. Да и лечить его можно дома народными средствами - облепихой и смородиной.

"Комсомолка" обратились напрямую к Татьяне Никулиной, чтобы уточнить у нее некоторые детали, но женщина отказалась общаться напрямую: "Пожалуйста, все в пресс-службу! Мне уже хватило! Передернули все, что я говорила".

В пресс-службе Ульяновского министерства здравоохранения сообщили, что по факту видеозаписи уже была проведена служебная проверка. Выяснилось, что опубликованные высказывания врача вырвали из контекста.

- В ответе на вопросы о мерах профилактики новой инфекции у детей, я отметила, что не стоит увлекаться медикаментозными препаратами при легкой степени течения заболевания, - в итоге уточнила сама Татьяна Никулина. - Помимо соблюдения перчаточно-масочного режима и приема витаминов, необходимо использовать и народные средства. Чтобы противостоять инфекции необходимо иметь хорошую иммунную систему, в работе которой важную роль играет витамин C, которого много в ягодах, особенно в облепихе. Витамины, которые содержаться в ягодах, важны для поддержания защитных сил организма. Covid-19 - действительно само по себе не является смертельным заболеванием, об этом говорит число, победивших эту болезнь.

Отметим, что замглавврача Ульяновской областной детской инфекционной больницы заявила в своем интервью, что смертельные случаи от коронавируса чаще всего происходят там, где заразившиеся имеют другие хронические тяжелые заболевания. Мировой опыт уже показал, что Covid-2019, впрочем, как и другие вирусные инфекции - грипп, например, ухудшает их течение. На исход заболевания зависит множество факторов, а том числе и психоэмоциональное состояние больного.