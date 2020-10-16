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Коронавирус Covid-19

"Передернули все, что я говорила": врач из Ульяновской области стала известна, назвав COVID-19 не такой уж опасной болезнью

Также ей приписали и слова о том, что коронавирус можно лечить народными средствами и вообще все зависит от психического состояния пациента
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
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Теперь замглавврача Ульяновской областной детской инфекционной больницы Татьяна Никулина уверяет, что ее слова были вырваны из контекста.

Теперь замглавврача Ульяновской областной детской инфекционной больницы Татьяна Никулина уверяет, что ее слова были вырваны из контекста.

Фото: скриншот с видео

В соцсетях появилось видео, где замглавврача Ульяновской областной детской инфекционной больницы Татьяна Никулина уверяет, что коронавирус - вовсе не так смертельно опасен, как все полагают, все зависит от психического состояния пациента. Да и лечить его можно дома народными средствами - облепихой и смородиной.

"Комсомолка" обратились напрямую к Татьяне Никулиной, чтобы уточнить у нее некоторые детали, но женщина отказалась общаться напрямую: "Пожалуйста, все в пресс-службу! Мне уже хватило! Передернули все, что я говорила".

В пресс-службе Ульяновского министерства здравоохранения сообщили, что по факту видеозаписи уже была проведена служебная проверка. Выяснилось, что опубликованные высказывания врача вырвали из контекста.

- В ответе на вопросы о мерах профилактики новой инфекции у детей, я отметила, что не стоит увлекаться медикаментозными препаратами при легкой степени течения заболевания, - в итоге уточнила сама Татьяна Никулина. - Помимо соблюдения перчаточно-масочного режима и приема витаминов, необходимо использовать и народные средства. Чтобы противостоять инфекции необходимо иметь хорошую иммунную систему, в работе которой важную роль играет витамин C, которого много в ягодах, особенно в облепихе. Витамины, которые содержаться в ягодах, важны для поддержания защитных сил организма. Covid-19 - действительно само по себе не является смертельным заболеванием, об этом говорит число, победивших эту болезнь.

Отметим, что замглавврача Ульяновской областной детской инфекционной больницы заявила в своем интервью, что смертельные случаи от коронавируса чаще всего происходят там, где заразившиеся имеют другие хронические тяжелые заболевания. Мировой опыт уже показал, что Covid-2019, впрочем, как и другие вирусные инфекции - грипп, например, ухудшает их течение. На исход заболевания зависит множество факторов, а том числе и психоэмоциональное состояние больного.

Общество: ВОПРОС ДНЯ

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