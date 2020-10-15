«Казань - город без отходов»: новое образовательное пространство в столице Татарстана от Coca-Cola в России

15 октября состоялось открытие интерактивного пространства «Казань - город без отходов» в рамках сотрудничества Coca-Cola в России и Правительства Республики Татарстан. Посетить Zero Waste Lab может любой желающий в Горкинско-Ометьевском лесу.

С лета прошлого года Coca-Cola в России помогает Правительству Татарстана превратить столицу республики в первый «Город без отходов» на территории страны. Казань стала единственной в России и второй в Европе пилотной точкой для реализации концепции «Ноль отходов» в рамках глобальной стратегии Coca-Cola «Мир без отходов».

Открытие уникальной интерактивной экспозиции и образовательного пространства «Казань - город без отходов» в Горкинско-Ометьевском лесу стало важным шагом развития проекта с точки зрения просвещения по теме бережного отношения к природным ресурсам. В мероприятии приняли участие Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Айрат Шигапов, Директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Закиров Марат, директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия Ирина Архипова, президент ГК «Экотехнологии» Константин Рзаев и другие ответственные лица.

Айрат Шигапов, Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан:

«Казань - инновационный и динамичный мегаполис, который занимает второе место среди городов-миллионников России по доступности раздельного сбора отходов. Эта возможность есть для 76% горожан. Такой результат стал возможен благодаря государственно-частному партнерству, активной позиции общественных организаций и инициативным жителям региона. Я благодарю Coca-Cola в России за плодотворное сотрудничество и поздравляю всех нас с появлением нового образовательного пространства об экологии».

- Экспозиция «Казань - город без отходов» - пространство, где каждый найдет для себя что-то интересное. Мы стремились сделать так, чтобы после его посещения гости вдохновлялись на следование основам ответственного потребления и применяли принципы раздельного сбора отходов даже дома. С помощью интерактивности, функциональности и эмоциональности современной музейной экспозиции нам удалось сделать тему бережного отношения к окружающей среде интересной и доступной для жителей абсолютно разного возраста, - делится Ирина Архипова.

Участники мероприятия оценили инсталляцию об этапах переработки и экспонаты из вторичного пластика, попробовали интерактивные игры и викторины на экостендах, узнали об особенностях маркировки отходов и сделали памятные снимки в фотозоне. Дальше гости отправились на экскурсию по Горкинско-Ометьевскому лесу, обновленному в рамках программы «Город без отходов». За последний год здесь появилась инфраструктура для раздельного сбора (более 200 контейнеров) и уличная мебель из вторсырья: шезлонги, скамейки, стулья, беседка и качели. Кроме утилитарных задач эти элементы благоустройства несут и образовательный посыл.

- Благодаря сотрудничеству Coca-Cola в России и Правительства Татарстана в общественных пространствах Казани появилось много мест для раздельного сбора, но только этого недостаточно. - продолжает Ирина Архипова. - Необходимо рассказывать жителям, почему это важно, убеждать пользоваться новой инфраструктурой и показывать результаты экологически осознанного поведения. Поэтому с 2016 года в стране мы провели множество образовательных мероприятий, в которых только в Казани приняли участие более 48 000 студентов, около 7 500 школьников и свыше 17 000 взрослых жителей города. Это экоквесты, экоуроки и лекции, экологические акции «Экодвор» и другие городские мероприятия в рамках программы «Разделяй с нами». Теперь к ним добавилась и новая интерактивная экспозиция».

По завершении официальной части состоялась бизнес-дискуссия об устойчивом развитии и реализации экологических инноваций на тему: «Как в Республике Татарстан работают экологические инновации? Кейсы и форсайты – твердые шаги устойчивому социально-экономическому развитию».

Ключевые стейкхолдеры Татарстана по охране окружающей среды обсудили, благодаря чему социальная и экологическая ответственность стали новой нормой, как донести необходимость раздельного сбора мусора, сколько инновационных проектов в области охраны окружающей среды в республике существует сегодня. Участники дискуссии сошлись во мнении, что экологические инновации — абсолютная потребность городской инфраструктуры.

Напомним, что программа «Разделяй с нами» реализуется в рамках глобальной стратегии Coca-Cola «Мир без отходов» (World Without Waste). Coca-Cola поставила перед собой цель перейти на полностью перерабатываемую упаковку к 2025 году и к 2030 году обеспечить сбор и переработку 100% эквивалента упаковки, выпускаемой на рынок.

СПРАВКА

Программа Coca-Cola в России «Разделяй с нами» реализуется с ноября 2016 года и тематически разделена на две части: инфраструктурную и просветительскую. Инфраструктурная составляющая включает в себя расстановку контейнеров и сбор отходов упаковки в школах, университетах и дворах. С ноября 2016 года Coca-Cola в России отправила на переработку более 88 тысяч тонн отходов различной упаковки. География инфраструктурной части проекта охватывает 55 населенных пунктов, где установлены более 6,4 тысяч контейнеров. Просветительская часть, в свою очередь, направлена на обучение населения раздельному сбору отходов и развивает данную культуру на всех уровнях: от отдельного человека до общества в целом. Общий охват просветительской части программы «Разделяй с нами» на сегодняшний день – 2 млн человек.