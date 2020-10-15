"Да, свободна, конечно, 1 500 в часик": парень показал, как он женским голосом обманул жителя Чебоксар

Полицейские записали на видео пародию от задержанного. Фото: скриншот с видео

В полицию Чебоксар обратился местный житель, Стражам порядка он рассказал, что собирался встретиться с девушкой оказывающей интимные услуги за деньги. Нашел объявление в интернете и позвонил по указанному там номеру телефона.

- Да, свободна, конечно, 1 500 в часик, - ответил женский голос. Разговор завязался и в итоге чебоксарец перевел за будущие интим-услуги 38 тысяч рублей.

Вот только развлечься со "жрицой любви" мужчине так и не удалось. Девушка не сообщила ему даже место встречи, а после ее телефон и вовсе оказался выключенным. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщили в МВД Чувашии.

Полицейские вскоре выяснили, кто общался с обманутым жителем Чебоксар. Как оказалось, это был 25-летний парень, который по телефону просто подражал женскому голосу. Его нашли и задержали в Ставропольском крае. Оттуда перевезли в столицу Чувашии. Парень не стал отрицать свою вину и даже показал полицейским как менял голос. Все это суд "оценил" и оставил задержанного на воле, но под подпиской о невыезде. Следствие по данному делу продолжается, полицейские выясняют был ли парень причастен к другим похожим преступлениям.