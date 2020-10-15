В Татарстане жители деревни Старый Дрюш выступили против установки у них сотовой вышки

Рабочие пытались стащить протестующую с дороги, чтобы техника могла спокойно проехать. Фото: скриншот с видео

Жители деревни Старый Дрюш в Тукаевском районе встали живым щитом перед тяжелой техникой, которую привезли для установки вышки сотовой связи. Местные жительницы не пускают автомобили и рабочих, громко крича о том, что из-за этой вышки местные начнут заболевать и умирать. Все это они снимали на видео.

- У меня ребенок уже умер, - кричит одна из женщин. Голос другой утверждает, что ее муж также заболел и скончался.

Все беды они связывают с вышками, поэтому категорически против ее установки. Ситуацию взяли под свой контроль в прокуратуре Татарстана.

- Надзорный орган Тукаевского района республики проверяет законность установки вышки сотовой связи в данном населенном пункте, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

Напомним, это уже не первый раз, когда татарстанцы выступают против установки рядом с их домами сотовых вышек. Так, совсем недавно – в конце сентября этого года, в том же Тукаевском районе жители села Старое Абдулово вышли на улицу, чтобы не дать рабочим установить вышку. В итоге подрядчики были отстранены, а местные власти пообещали построить этот объект за пределами села.