Стало известно, когда в Татарстане выпадет первый снег

В субботу днем воздух максимум прогреется до +10 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эта пятница похоже станет последним теплым днем осени 2020. Так, 16 октября небольшой дождь ожидается только ночью и утром, а днем все так же будет сухо, температура воздуха в пределах от +12 до +17 градусов (в Казани от +14 до +16). Правда, при этом появиться сильный ветер, местами он будет в своих порывах достигать скорости 17 м\с.

А уже на этих выходных, согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, республику ожидает резкое похолодание и первый снег, причем мокрый. В субботу, 17 октября, он пройдет пока только в отдельных районах региона и вместе с дождем. Днем температура воздуха будет в пределах от +5 до +10 градусов.

В воскресенье, 18 октября, осадки в виде дождя в Татарстане прогнозируются утром и днем, опять же в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер усилится – до 17 м\с. Температура днем от +7 до +12 градусов.