Жителя Татарстана арестовали за поджог двух домов, убийство человека и покушение на жизни еще четырех

Задержанный мужчина своей вины не отрицает. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Все началось с того, что в ночь с 21 на 22 мая в селе Абдрахманово Альметьевского района республики загорелся частный дом. Во время тушения огня удалось спасти мужчину, но второй погиб. Во время расследования причин возгорания стало понятно, что это поджог.

Предположения правоохранителей подтвердил и выживший. Он рассказал, что с вечера в этом доме они втроем - он, погибший и их 31-летний односельчанин, пьянствовали. В какой-то момент все поссорились, и хозяин с другом буквально вытолкали односельчанина прочь. Тот, по версии следствия, обиделся и решил отомстить - подпер дверь доской, чтобы никто не мог выйти, и поджег дом.

Сначала в эти слова никто не поверил, но уже через две недели в селе произошел новый пожар - загорелся дом, в котором проживали 54-летняя, 43-летняя и 23-летняя женщины. Им удалось спастись - они выпрыгнули из окна, когда появилось пламя. Приехавшие пожарные обратили внимание на то, что входную дверь кто-то подпер табуреткой, чтобы изнутри ее нельзя было открыть. Вот женщинам и пришлось спасаться, прыгая в окно, которое, кстати, было разбито извне.

Спасенные рассказали, что незадолго до пожара к ним приходил тот самый 31-летний односельчанин, которого подозревали в пожоге. Он искал подругу, но ее там не было. Вот женщины и не впускали его - мужчина был пьян и агрессивен. Услышав отказ, он разбил окно в доме, а потом начался пожар.

Подозреваемого задержали. В отношении "пиромана" возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям: "Убийство" и "Покушение на убийство" и "Покушение на убийство двух и более лиц".

- Сам мужчина своей вины не отрицает, на время расследования он взят под стражу, сообщили в следственном комитете Татарстана.