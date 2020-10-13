До конца 2021 года метро Казани может стать беспилотным

В данном случае услуги машиниста-человека не понадобятся. Фото: Алина НИЗАМОВА

В этот вторник, 13 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством АО «Трансмашхолдинг», производящий рельсовый транспорт. Стороны обсудили внедрение в метро Казани беспилотных технологий.

Соглашение об этом было уже подписано в августе этого года, тогда по поручению Минниханова был и создана рабочая группа. Итогом всего этого и стала возможность использовать казанский метрополитен для организации беспилотного движения поездов.

По словам гендиректора АО «Трансмашхолдинг» Кирилла Липа, данный проект, который поможет татарстанской подземке обходится без машинистов, может быть внедрен на месте уже до конца 2021 года.