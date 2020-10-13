В Татарстане увеличилось количество смертей от COVID-19

Количество смертей от COVID-19 в Татарстане увеличилось и уже достигло 92-х. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот вторник Минздрав Татарстана сообщил еще о двух смертельных случаях COVID-19.

В одном из них речь идет о 80-летней женщине в Набережных Челнах. Ее доставили в городскую инфекционную больницу с внебольничной пневмонией. При этом у пенсионерки имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. В итоге несмотря на все усилия врачей по ее лечению, пациентка скончалась в медучреждении.

- Наличие коронавирусной инфекции у женщины было подтверждено результатами лабораторного исследования, - уточняют в Минздраве Татарстана.

Кроме того, в БСМП была госпитализирована еще одна пожилая пациентка. У 73-летней женщины была диагностирована внебольничная двусторонняя вирусная пневмония. Ее состояние ухудшалось из-за ряда хронических заболеваний. В итоге, в том, что причиной смерти женщины стал коронавирус, было усыновлено в результате патологоанатомической экспертизы.

Отметим, что количество смертей от COVID-19 в Татарстане увеличилось и уже достигло 92-х. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 34 новых случая заражения - 1 завозной и 33 контактных. Лишь пятеро из инфицированных были госпитализированы, остальные лечатся на дому.

Всего же с начала пандемии, по данным Минздрава Татарстана, в республике было зафиксировано 7 618 случаев COVID-19. В 6 421 из них люди уже выздоровели.