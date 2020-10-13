Перекрыть нельзя ездить

Жилой массив «Татваленка», «приткнувшийся» к большой Казани, уже давно на слуху. А поводов для этого немало – один другого «краше». Вот жители обращаются к Владимиру Путину, жалуясь на то, что из-за перекрытия проезда теперь в их поселок не могут проехать ни «Скорая», ни полицейские. Вот следственные органы возбуждают уголовное дело, разбираясь в хитросплетении причин перекрытия злополучной автодороги. Что же привело к дорожной блокаде поселка и как обеспечить транспортную доступность для местных жителей? Впрочем, обо всем по порядку.

«НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ»

В 2011 году по сути почти в городской черте Казани (до центра – 24 км), в живописном лесном массиве начинается строительство коттеджного поселка «Ясная поляна». Уютные таунхаусы, этакая «одноэтажная Америка» под боком у мегаполиса - словом, мечта «среднего класса». Естественно, покупателю были нужны хорошие подъездные пути к жилью, да и стройматериалы тоже было нужно завозить. Поэтому самый первый застройщик нового поселка (впоследствии он обанкротился) обустроил проезд, не позаботившись о его должной безопасности и собственно «легальности». Проезд проложили сразу через два магистральных нефтепровода высокого давления, построенных здесь еще 50 лет назад. И все бы ничего, если бы застройщик выполнил техусловия нефтяников. Но, запросив их, он решил, что делать все по правилам – слишком дорогое удовольствие. В итоге груженая тяжелая техника стала ездить, подвергая трубопроводы нагрузке и опасности. Местные жители тоже пользовались появившейся «хорошей» дорогой. Потом стройка замерла. А жители Татваленки на легковушках продолжали «срезать путь» к трассе. В очередной раз подтвердилась поговорка «нет ничего более постоянного, чем временное».

ПРОЕЗД ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

Неожиданные изменения, которые поменяли условия проезда, а заодно и судьбу жителей поселка Татваленка произошли с новым строительством коттеджей. Сменив название на комьюнити «Брайт Парк», стройка начала «засасывать» в свои жернова многотонные грузовики – день ото дня все больше и больше. Одни подъездные дороги разбили большегрузы, другие оказались перекрытыми КПП строителей. Новый застройщик - ООО «Корнер», как и предыдущий, пренебрег правилами безопасности и не стал обустраивать самый короткий проезд через нефтепроводы в соответствии с требованиями. Помимо легковушек местных жителей, по нему постоянно стала двигаться строительная техника. Результат мы уже знаем – превентивно перекрытый проезд. Выполнять специальные условия для обеспечения безопасности переезда через нефтяные трубы «Корнер» не торопится и сейчас. До заселения коттеджного поселка еще далеко, новые жильцы появятся не скоро, основной объем материалов для стройки уже завезен. А что касается уже разбитых строительной техникой дорог и лишения возможности для жителей удобного выезда на автотрассу – так это проблема самих татваленцев. Глядишь, народ побунтует, проезд на кого-нибудь «повесят», а потом обустроят и без самого застройщика. А сэкономленные денежки вполне можно пустить на новую рекламную кампанию комьюнити парка и заодно расписать «под хохлому» про удобную и близкую дорогу к коттеджам.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В этой, казалось бы, простой истории с организацией проезда возникает невольный вопрос - почему за воплощением крупных жилищных коммерческих проектов власти совершенно забывают или не замечают простых граждан. Зато вспоминают и начинают активно использовать местных жителей застройщики, когда затрагиваются их корыстные интересы, как например, в случае с проездом к «Брайт-парку». Татваленцы пишут петиции куда и кому возможно о транспортной блокаде, а застройщик получает обустроенный проезд за чужой счет.

А если убрать эмоции и включить «холодный разум», то очевидным становится выход из этой ситуации. Простой, но подзабытый. Честность. Перед собой и людьми. Хотя, глядя на ценники нового комьюнити «Брайт Парка», невольно вспоминаются слова классика о том, на что готов пойти капиталист ради прибыли. От себя добавим: особенно в период первоначального накопления капитала, который в умах отдельных «предпринимателей» еще не закончился. А пора бы…