Виктория Агалакова: "Если сейчас будет вторая волна – то пусть будет"

Фото: ТВ-3

12 октября на ТВ-3 стартует "Эпидемия" - сериал по роману "Вонгозеро", сумевший предсказать атаку смертельно опасного респираторного вируса и ставший международным хитом. Это всего второй в истории проект из России, который вышел на одном из крупнейших стриминговых сервисов планеты в премиальной категории Netflix Original.

Новые серии "Эпидемии" будут выходить по будням, с понедельника по четверг, в 19:30. Актриса Виктория Агалакова, исполнившая в сериале одну из главных ролей трудного подростка, рассказала, какими ей запомнились съёмки в Архангельской области и лесах Подмосковья и с какими чувствами она готовится к новой волне коронавируса.

Фото: ТВ-3

- Виктория, что в первую очередь всплывает у вас в голове, когда вы сейчас вспоминаете съёмки в "Эпидемии"?

- Холод. Было очень холодно физически – и тепло морально. У нас было очень много ночных смен, много переработок – в темноте, без интернета и других привычных благ. Это было физически сложно выдержать. Но у нас была очень крутая команда, которая помогала всё это пережить. Нечто подобное, наверное, испытывает дайвер во время погружения: поначалу тяжело и давит окружающая масса, но в какой-то момент ты привыкаешь к этому состоянию и получаешь невероятное наслаждение от того, что ты находишься в очень крутом месте с очень крутыми ребятами. Так сложилось, что вся группа и вся актёрская команда были заодно и работали на едином дыхании. Такое на самом деле бывает достаточно редко. Конечно, каждый проект по-своему интересный, но очень редко бывает так, что при воспоминании о съёмках вдруг становится очень тепло где-то в районе солнечного сплетения, и ты бы очень хотел вернуться туда – хотя и знаешь, что это никогда не повторится.

- Часто ли вас спрашивают о продолжении "Эпидемии"?

- Очень часто! Это ужасный вопрос, я его уже просто ненавижу! (смеётся). А самое ужасное, что я сама не знаю, когда оно будет. У нас, у всех артистов «Эпидемии», есть свой чат в «Фейсбуке», где мы периодически переписываемся и в том числе обсуждаем продолжение «Эпидемии», но деталей пока не знает никто.

- Каким бы вы хотели увидеть это продолжение? И какую судьбу хотели бы своей героине Полине?

- Она изначально была оторвой, но постепенно начала вставать на путь исправления, так что, мне кажется, в продолжении она продолжит отношения с Мишей, героем Эльдара Калимулина. Но на самом деле я даже не хочу фантазировать на этот счёт - мне хочется почитать, что напишет наш потрясающий сценарист Рома Кантор.

Фото: ТВ-3

- Готовы ли вы снова погружаться в холод и мрак съёмочного периода?

- Я скажу так: я люблю зиму, но терпеть не могу слякоть и грязь, а особенно - переобувать машину на зимнюю резину. Поэтому я люблю куда-нибудь уезжать зимой. Прошлую зиму я провела в Таиланде: сначала съездила на три недели в декабре, встретила Новый год в Москве, и потом снова уехала на два месяца. Вот такой вариант мне очень нравится! (смеётся). Жаль, что в этом году нам всем это, похоже, не светит…

- Где и как вы пережидали в этом году эпидемию коронавируса?

- Я невероятно классно провела это время! Я успела уехать в Питер к друзьям на дачу и пробыла там два месяца. Я в принципе люблю посидеть дома, и в узком кругу мне очень комфортно, так что я получила настоящее наслаждение. К счастью, не было такой патовой ситуации как в «Эпидемии»: у нас было достаточно продуктов и не нужно было уезжать куда-то на далёкий остров, чтобы спастись.

Вообще я не из тех, кто боится вируса. Когда эпидемия только началась, я была ещё в Таиланде, где, в том числе, было много китайских туристов. Сначала я немножко испугалась, а потом подумала: "Ну, заболею я, и что?" Маска мне от этого не поможет, и вообще ничего не поможет. Поэтому нужно просто принимать обстоятельства такими, какие они есть, и вообще об этом не думать. Если сейчас будет вторая волна – то пусть будет. Посмотрите, сколько людей умирают, допустим, от рака: если задуматься об этой статистике, то можно вообще с ума сойти! Есть и немало других болезней, смертность от которых значительно превышает показатели коронавируса. Да, это достаточно необычный вирус, но он уже появился, и от него уже никуда не деться – как от гриппа. Так что остаётся только смириться с ним и ждать, когда всё закончится.

- Как, по-вашему, эта пандемия отразится на человечестве?

Мне кажется, что этот вирус не повлияет глобально ни на людей, ни на их взаимоотношения – как и любые другие болезни, которые в какой-то момент разъединяют, разобщают общество, а в какой-то – сплачивают его, но глобально ни на что не влияют. Может быть, какая-то часть работников после пандемии решат остаться работать удалённо, но, с другой стороны, они потеряют в душевности. Есть же классные офисы, где люди сидят вместе и им кайфово: у них там есть классные пуфики, они пьют кофе, болтают и работают при этом. Больше всего мне, пожалуй, не хотелось бы, чтобы сейчас вновь прерывался наш рабочий киношный процесс. Всё-таки онлайн-сериалы, которые снимались во время карантина из дома – это очень узкий жанр, и мне не так интересно их смотреть: чего-то в них в них всё равно не хватает.