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В Марий Эл в аварии со школьным автобусом пострадали двое детей и взрослый

В столкновении участвовал грузовик КАМАЗ
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МВД по Марий Эл

Авария с участием школьного автобуса и грузовика КАМАЗ произошла сегодня, 12 октября, в 8.05 на 22 километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск. Там столкнулись микроавтобус, перевозящий школьников к месту учебы, и грузовик КАМАЗ.

Автобус получил повреждения сзади.

Автобус получил повреждения сзади.

Фото: МВД по Марий Эл

- В этом столкновении пострадали два ребенка и один взрослый, - сообщили в МВД Марий Эл. - В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и специальные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.

КАМАЗ после аварии пролетел вперед еще несколько десятков метров

КАМАЗ после аварии пролетел вперед еще несколько десятков метров

Фото: МВД по Марий Эл

По предварительным данным, водитель КАМАЗа-цистерны не выбрал безопасную скорость и дистанцию, и врезался во впереди идущий автобус с детьми.

В салоне автобуса после ДТП

В салоне автобуса после ДТП

Фото: МВД по Марий Эл

Остановиться он смог только когда проехал вперед еще несколько десятков метров.

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