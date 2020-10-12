В Марий Эл в аварии со школьным автобусом пострадали двое детей и взрослый

С места происшествия
Фото: МВД по Марий Эл
Авария с участием школьного автобуса и грузовика КАМАЗ произошла сегодня, 12 октября, в 8.05 на 22 километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск. Там столкнулись микроавтобус, перевозящий школьников к месту учебы, и грузовик КАМАЗ.
Автобус получил повреждения сзади.
Фото: МВД по Марий Эл
- В этом столкновении пострадали два ребенка и один взрослый, - сообщили в МВД Марий Эл. - В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и специальные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.
КАМАЗ после аварии пролетел вперед еще несколько десятков метров
Фото: МВД по Марий Эл
По предварительным данным, водитель КАМАЗа-цистерны не выбрал безопасную скорость и дистанцию, и врезался во впереди идущий автобус с детьми.
В салоне автобуса после ДТП
Фото: МВД по Марий Эл
Остановиться он смог только когда проехал вперед еще несколько десятков метров.