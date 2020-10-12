В Марий Эл в аварии со школьным автобусом пострадали двое детей и взрослый

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Авария с участием школьного автобуса и грузовика КАМАЗ произошла сегодня, 12 октября, в 8.05 на 22 километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск. Там столкнулись микроавтобус, перевозящий школьников к месту учебы, и грузовик КАМАЗ.

Автобус получил повреждения сзади. Фото: МВД по Марий Эл

- В этом столкновении пострадали два ребенка и один взрослый, - сообщили в МВД Марий Эл. - В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и специальные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.

КАМАЗ после аварии пролетел вперед еще несколько десятков метров Фото: МВД по Марий Эл

По предварительным данным, водитель КАМАЗа-цистерны не выбрал безопасную скорость и дистанцию, и врезался во впереди идущий автобус с детьми.

В салоне автобуса после ДТП Фото: МВД по Марий Эл

Остановиться он смог только когда проехал вперед еще несколько десятков метров.