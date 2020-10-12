Стало известно, какая погода ожидает Татарстан на этой неделе

В целом днем должно обходится без особых осадков. Фото: Николай РЫБАЛКИН

В предстоящие трое суток республика продолжит находится под влиянием западной периферии антициклона.

Так, по прогнозам Гидрометцентра Татарстана, ночью и утром 13 октября из-за близости к региону фронтальных разделов местами возможны небольшие дожди. Днем же каких-либо существенных осадков не предвидится. Температура воздуха будет в пределах от +13 до +18 градусов. В среду, 14 октября, ожидается похожая погода - будет так же тепло и сухо.

В четверг, 15 октября, запад Татарстана попадет под влияние передней части европейского циклона. Поэтому местами прогнозируется дождь, но слабый. Днем все так же тепло – от +14 до +19.

А вот уже 16 и 17 октября погода в республике начнет меняться. По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, регион попадет под влияние ложбины циклона с центром над Европой.

Будет облачно, местами кратковременные дожди. В субботу же из-за прохождения холодного фронта с волнами по всему Татарстану ожидаются небольшие дожди и сильный юго-западный ветер. Температура воздуха днем от +12 до +17 градусов. В целом среднесуточные показатели здесь будут превышать многолетние значения на 5-6 градусов.