Роспотребнадзор Татарстана пока лишь предполагает локальные ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Самоизоляцию никто возвращать не собирается.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня, 12 октября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что с учетом нынешней ситуации с коронавирусом в регионе мы вводить какие-либо ограничения никто не планирует.
Тем не менее из-за ОРВИ и гриппа, по словам Авдониной, все же некоторые ограничительные меры предполагаются и только.
Речь идет о локальных действиях, которые и так практически каждый год вводятся из-за сезонных простудных заболеваний. Это может быть, как ограничения доступа пациентов в больницы и поликлиник, так и на массовые спортивные и культурные события. Могут из-за гриппа и ОРВИ также начать делить в образовательных учреждениях группы детей.
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