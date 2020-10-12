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Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор Татарстана пока лишь предполагает локальные ограничения из-за гриппа и ОРВИ

В настоящее время никакого ужесточения мер не будет, в том числе в связи с заболеваемостью коронавирусом
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Самоизоляцию никто возвращать не собирается.

Самоизоляцию никто возвращать не собирается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 12 октября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что с учетом нынешней ситуации с коронавирусом в регионе мы вводить какие-либо ограничения никто не планирует.

Тем не менее из-за ОРВИ и гриппа, по словам Авдониной, все же некоторые ограничительные меры предполагаются и только.

Речь идет о локальных действиях, которые и так практически каждый год вводятся из-за сезонных простудных заболеваний. Это может быть, как ограничения доступа пациентов в больницы и поликлиник, так и на массовые спортивные и культурные события. Могут из-за гриппа и ОРВИ также начать делить в образовательных учреждениях группы детей.

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