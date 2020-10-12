В Татарстане два сотрудника ГИБДД подрались из-за спущенного колеса: у одного из них сломана челюсть

Спор между напарниками перерос в потасовку.

Необычное рвение к работе привело к конфликту двух сотрудников Чистопольской Госавтоинспекции. После торжественного построения и отправки к месту несения службы поссорились два члена одного патрульного экипажа. Об этом "Комсомольской правде - Казань" сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел, когда выяснилось, что у служебной легковушки спущено колесо. Вот и сцепились гаишники, выясняя, кто из них должен был следить за состоянием автомобиля. Слово - за слово, и мужчины подрались. У одного из них диагностирован перелом челюсти.

Источник сообщает, что пострадавший находится на больничном. Тем временем руководство МВД Татарстана проводит служебную проверку по факту получения травмы полицейским.