Официальный Татарстан: Усиления режима из-за коронавирусной инфекции не будет

Казанский кремль опроверг слухи об усилении режима самоизоляции Фото: Рамиль ГАЛИ

Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова поспешила опровергнуть слухи, которые распространились в эти дни в соцсетях. Неизвестные предупреждают от имени оперативного штаба, что в республике вводятся дополнительные ограничения.

К усилению режима якобы приводят сложные санитарно-эпидемиологические обстановки. И ради сохранения жизни и здоровья граждан оперативный штаб сегодня принял решение по усилению режима на время коронавирусной инфекции:

- с 10 октября вводится обязательное использование перчаток и масок всем без исключения гражданам при поездках на общественном транспорте и посещении магазинов;

- с того же дня устанавливается обязанность торговых точек и автоперевозчиков обеспечивать соблюдение посетителями перчаточно-масочного режима — на них возлагается административная ответственность не допускать присутствия граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты.

"Строгий домашний режим" вводится с 13 октября для жителей старше 65 лет - их снова отправили на обязательную самоизоляцию. В связи с этим якобы также с 13 октября приостанавливается продажа льготных пенсионных проездных на ноябрь, а с 1 ноября и вовсе - приостанавливается действие льготных пенсионных проездных для лиц старше 65 лет.

Коснулись слухи и работодателей, которые также с 13 октября обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% от всех работников, и тех, кто старше 65 лет.

Вот только нормативные документы, которые бы подтвердили эти слухи, должны были быть опубликованы не позднее 9 октября на всех официальных ресурсах Татарстана.

Но свет эти документы так и не увидели.

- Вместе с тем, мы призываем, конечно, татарстаннцев быть внимательными к своему здоровью и соблюдать меры защиты, - подытожила Лилия Галимова.