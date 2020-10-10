В Казани задержали высокопоставленного полицейского по подозрению в получении взятки

Высокопоставленного полицейского заподозрили в получении взяток и в "крышевании" незаконных парковок во дворе жилых домов местных микрорайонов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 9 октября, в пятницу, в ОП "Сафиуллина" (бывший ОП "Дальний") нагрянули сотрудники спецназа ФСБ Татарстана. При поддержке силовиков, прошел обыск в кабинете замначальника ОП - Ильназа Ситдикова. Высокопоставленного полицейского заподозрили в получении взяток и в "крышевании" незаконных парковок во дворе жилых домов местных микрорайонов. Платили "дань", по версии следствия, ему и владельцы торговых точек. Среди ежемесячных сумм, которые перепадали Ситдикову, - суммы примерно в 100 тысяч рублей.

Как сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах, замначальника ОП поддерживал связь с членами ОПГ "Суконовские", оказывал им услуги - "крышевал" их незаконный бизнес с парковками легковушек. Были подозрения участия в сомнительных сделках и начальника ОП "Сафиуллина" Алексея Ершова, но пока его статус в возбужденном уголовном деле "Вымогательство" и "Получение взятки" не определен.

Тем временем в МВД Татарстана уже начали свою служебную проверку в отношении Ситдикова. Если подозрения будут обоснованные и уголовное дело дойдет до суда, по после обвинительного приговора полицейского уволят по отрицательным мотивам. Его непосредственные начальники понесут наказания в дисциплинарном порядке.

ОП "Сафиуллина" - это переименованный ОП "Дальний", который снискал себе нарицательное имя и дурную славу в марте 2012 года, когда после пыток в нем скончался один из задержанных по подозрению в краже. После возбуждения уголовных дел 14 человек признали потерпевшими - их угрожали пытать, пытали и даже насиловали. По решению суда были осуждены к длительным срокам заключения восемь сотрудников ОП "Дальний". Они получили на всех 67 лет колоний.