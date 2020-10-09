В Зеленодольске из-за отсутствия пандуса инвалиду-колясочнику пришлось спускаться с крыльца поликлиники на "пятой точке"

Чтобы спуститься с крыльца, инвалиду пришлось слезть со своей коляски. Фото: скриншот с видео

Житель Зеленодольска вместе с супругой отправился в поликлинику №1. Без жены ему трудно передвигаться по городу - мужчина инвалид-колясочник. Как он потом спускался с высокого крыльца, сняли на видео прохожие. Пока женщина перетаскивала коляску, сам он спускался по ступенькам на "пятой точке" - иначе было нельзя, ведь именно у этого входа пандус для маломобильных граждан отсутствует вовсе.

Людмила Савельева - супруга инвалида, написала в соцсетях: "... с этого пандуса, ооочень нужно постараться спуститься! Я, как сопровождающий мужа, не смогла его спустить одна, пришлось просить помочь".

В комментариях под видео одни интернет-пользователи не стеснялись в эпитетах в адрес администрации поликлиники, а другие напоминали, что после ремонта в этом медучреждении пандус все же сделали, но в другом месте - с торца здания, где вход в кабинет флюорографии. Да и к нему, как оказалось, есть вопросы - направляющие расположены через ступени, перил нет.

- У меня тоже дочка на инвалидности. Ходили мы в поликлинику на флюрографию. Спуск есть но по этой металлической лестнице на инвалидной коляске не проехать. И звонок не работает, такая же ситуация в городской стоматологии, и в 4-й поликлинике. Я полчаса звонила, и ждала чтобы вход, куда подъезжают инвалиды-колясочники, открыли. В Зеленодольске нет доступной среды для инвалидов! - прокомментировала ситуацию Надежда Панова.

Историей с пандусами в зеленодольской поликлинике уже заинтересовались в прокуратуре Татарстана и следственном комитете республики. Проводятся проверки.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц больницы, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и установку конструкций, позволяющих беспрепятственно попасть в больницу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.