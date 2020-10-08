В Казани завершился Фестиваль "Золотоя Маска"

Летчик и Шен Те. Фото театра имени А.С. Пушкина

«Добрый человек из Сезуана» добрался до Казани. Помогли ему в этом путешествии организаторы Фестиваля «Золотая маска». По задумкам организаторов, спектакли, удостоенные «Маски», должны были показать и в других городах Татарстана, но из-за коронавируса, в итоге, сами гастроли в Казани Московского театра имени А.С. Пушкина были под угрозой. Хоть один положительный тест артистов на covid-19, и все - «Доброго человека» казанцы могли и не увидеть.

Фото одной из сцен спектакля театра имени А.С. Пушкина

Но боги, точнее, богиня в исполнении Анастасии Лебедевой, были благосклонны и добры. И на сцене Камаловского театра был показан спектакль, который сам Бертольд Брехт назвал пьесой-параболой. Соглашусь, ведь это, наверное, самое верное определение этого жанра.

Постановка Юрия Бутусова – это как увесистая оплеуха зрителю, буквально выталкивающая его из рутины повседневности, встряхивая его и заставляя переосмыслить все вокруг. Выйти из привычного состояния комфорта всем нам уже давно пора, да ведь по доброй воле покинуть удобные рамки привычного разве кто-то согласится? Вот и приходится буквально за шкирку отрывать от земли, заставляя взглянуть на мир другими глазами.

Сцена из спектакля. Фото театра имени А.С. Пушкина

О чем писал Брехт? Просто о добре и о том, как мы сами относимся к нему. Как садимся на шею к доброму человеку, и готовы вытирать об него ноги. Как с радостью и подобострастием подчиняемся тирану, который притесняет нас, и мы, как тот пес из басни, лижем наказывающую нас дубинку.

Ничего нового, и в тоже время, все это Юрий Бутусов подал под пикантным острым соусом: актеры поют и читают зонги на немецком; та самая богиня вместо трех богов; карикатурные персонажи в деловых костюмах; рваные черные колготы на ногах Шен Те; все - словно вырванные из других постановок клочки какой-то пьесы, которые вихрем проносятся над сценой здесь и сейчас, и вдруг из этой мозаики-калейдоскопа получается складная история о любви, о доброте и о том, что ее современники не ценят и не оценят, и о том, что окружающие просто боготворят грубость и хамство.

Фото спектакля театра имени А.С. Пушкина

Так, как привык работать с классикой Бутусов, не работает никто. Даже подражать Мастеру не решаются – копировать гения неблагодарное дело, сразу будет заметна убогость этих творческих попыток. Да и зритель чаще всего выходит из театра шокированным: «Что это было?».

Театр! Еще не привыкли?

Фото театра имени А.С. Пушкина

Конечно казанцы, более привыкшие к классическим, традиционным, спектаклям не все поняли и приняли блистательную постановку, но те, кто остался в зале, были просто заворожены раскручивающимся на глазах сюжетом, смеясь и плача одновременно, сочувствуя Шен Те, понимая заботы о ней ее брата Шуи Та, и презирая этого «сбитого» летчика Янг Су (Александр Арсентьев), внимали невнятным речам водоноса Вана (Александр Матросов). Зал слышал даже запах их тревог и волнений, видел пот, который скатывался по их телам. Вмиг стало понятно, как тяжела «Золотая Маска» для Александры Урсуляк, сыгравшей и Шен Те, и ее двоюродного брата Шуи Та. Ее последние слова: «Помогите, боги!» - это молитва за всех нас, за наши попытки быть хорошими вопреки обстоятельствам.