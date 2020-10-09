Коронавирус в Татарстане, последние новости на 9 октября 2020 года: скончались 83 зараженных

Последними жертвами инфекции стали 57-летняя женщина и 54-летний мужчина из Казани. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро пятницы, 9 сентября, в Татарстане выявлено 7 448 случаев коронавируса. Местный Минздрав сообщает о 6 341 выздоровевшем и 83 скончавшехся. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры: те же 6 341 выздоровевший, но лишь 55 скончавшийся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели 791 058 тестов на COVID-19.

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Накануне подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом жителей Татарстана. Новыми жертвами инфекции стали 57-летняя женщина и 54-летний мужчина из Казани.

Первая была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь на базе Горбольницы №7 с коронавирусом, который был осложнен внебольничной пневмонией. Состояние пациентки ухудшалось из-за обострения имеющихся у нее хронических заболеваний.

Второй был доставлен в Республиканскую инфекционную больницу Татарстана с двусторонней пневмонией. COVID-19 был подтвержден немного позже. У мужчины имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.