Покоритель "Манчестера", талант из "Ливерпуля" и защитник, рассмешивший Аршавина: Сборная самых нелепых легионеров в истории "Рубина"

Фото: sports.ru.

За последние 20 лет в составе казанского "Рубина" побывало столько легионеров, что хватит укомплектовать команд 20. Некоторые из этих иностранцев оставили весомый след в истории клуба. Достаточно вспомнить, например, Сезара Наваса, Алехандро Домингеса, Гекдениза Карадениза, Бибраса Натхо или Сердара Азмуна.

Впрочем, хватало и тех легионеров, которых многие болельщики и не помнят, но они числились в составе. Были, например, игроки из очень загадочных стран, достаточно вспомнить сирийца Анаса Мухлюфа или гамбийца Эбриму Силла, были легионеры из стран футбольных, но, по тем или иным причинам, не заигравшие в Казани. Достаточно вспомнить бразильцев Алоизио или Карлоса Эдуардо, или, например, бельгийца Максима Лестьенна.

"Комсомолка" решила составить сборную самых загадочных иностранцев в истории казанской команды. Кто-то приходил даже в статусе игрока сборной своей страны, но в "Рубине" в итоге оказался не нужен.

Вратарь - Алиреза ХАГИГИ (Иран)

Фото: ФК "Рубин".

Первым легионером из Ирана в составе "Рубина" был совсем не Азмун. Летом 2012 года казанский клуб подписал контракт с голкипером сборной Ирана Алирезой Хагиги. Этот трансфер выглядел странно. Зачем казанский клуб брал вратаря, тем более иностранца, если вратарский пост за собой надежно застолбил Сергей Рыжиков? В итоге иранский вратарь отметился только сидением в запасе и тремя арендами в чемпионаты Ирана и Португалии. Единственный же свой матч за "Рубин" он сыграл в 1/16 финала кубка России в Хабаровске против местного СКА. Хагиги тогда пропустил дважды, а "Рубин" проиграл 0:2.

Защитники

Крис МАВИНГА (Франция)

Фото: ТАСС.

Французский защитник приходил в "Рубин" хоть и молодым (на момент подписания контракта ему было 22 года), но уже вполне состоявшимся игроком. За плечами Мавинги были молодежки "ПСЖ" и "Ливерпуля". Он даже тренировался с основой английского клуба, но профессионально начал играть на родине в "Ренне".

В 2013 году он перешел в "Рубин" в статусе игрока молодежной сборной Франции. В казанском клубе видели в нем усиления флангов обороны и товарища для звездного Яна Мвила, которого казанцы приобрели чуть ранее. Однако ни с одной из своих обязанностей он не справился. В "Рубине" он числился четыре года, пока его благополучно не отправили в Канаду. За все это время Мавинга сыграл лишь в 7 матчах чемпионата страны.

Серхио САНЧЕС (Испания)

Фото: ФК "Рубин".

В 2016 году "Рубин" произвел "контрольную закупку". В команду позвали испанского тренера Хави Грасию, поставили цель бороться за еврокубки и дали наставнику полный финансовый карт-бланш. В итоге "Рубин" за лето потратил больше мадридского "Реала", но качество новичков оставляло желать лучшего. Что и говорить, но спустя год 90% иностранцев Грасиевского созыва отправятся долой из "Рубина".

В их числе и защитник Серхио Санчес. Он приходил в клуб состоявшимся футболистом. На тот момент 30-летний защитник имел за плечами выступления за "Малагу", "Эспаньол" и "Панатинаикос". В "Рубине" Грасия сразу начал ставить соотечественника в стартовый состав, но тот стабильностью, мягко говоря. не баловал, все чаще устраивая "пожар" у своих ворот.

Достаточно вспомнить, как игру Санчеса оценил бывший игрок "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин.

- Я с 6-го номера "Рубина" вообще умираю. Видел три матча. Он за все это время не выиграл ни одного единоборства. Ни вверху, ни внизу. Думал хоть первый пас есть... Тоже отсутствует. Играл бы условный Бурлак – хуже бы точно не было. Зато стоил бы в 10 раз дешевле, - цитировал тогда Аршавина "Спорт-Экспресс".

В итоге Санчес уже через год отправился на родину, где, по последним данным, числился в составе "Кадиса".

ДЖЕФТОН (Бразилия)

Фото: ФК "Рубин".

В 2008 году "Рубин", как известно, впервые стал чемпионом России. Перед стартом сезона клуб провел масштабную трансферную кампанию. Чего стоят только фамилии Сергея Реброва, Сергея Рыжикова, Гекдениза Карадениза или Сергея Семака.

Тем страннее было появление в "Рубине" бразильца Джефтона. На тот момент он два года играл в России. В составе "Кубани" и нальчикского "Спартака" он выглядел неплохо, но в "Рубине" сразу стало понятно, что для решения серьезных задач защитник слабоват. Итог - только два матча в чемпионате и отъезд в Хорватию.

ЧИКО (Испания)

Фото: ФК "Рубин".

Через "Рубин" за последние лет 15 прошло столько испанцев, что можно отдельную сборную составить. Правда, большинство уроженцев Пиреней в Казани так и не заиграли. Одним из них стал Чико.

Защитника в "Рубин" позвал Курбан Бердыев. Откопал его он во второй лиге Испании, где тогда выступала "Гранада". Трансфер выглядел странно. Впрочем, в сердцах болельщиков "Рубина" теплилась надежда, что Чико заиграет, ведь за его плечами значились "Барселона", пусть и вторая команда, итальянская "Дженоа" и выступавший в английской Премьер-Лиге "Суонси".

Чико сыграл в первых восьми турах чемпионата 2018/2019. В сентябре в матче с "Арсеналом" получил перелом основания костей носа со смещением, после чего на поле не выходил. Портал championat.com назвал Чико Флореса одним из главных разочарований РПЛ 2018 года. Кроме того, говорилось о его конфликте с Бердыевым из-за чего его перевели в дубль. Итог - уход из команды уже зимой 2019-го.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Йорген ЯЛЛАНН (Норвегия)

Фото: Советский спорт.

В середине нулевых "Рубин" искал свою игру и не помышлял о серьезных результатах. Через команду проходили десятки игроков. Многие не задерживались больше, чем на год. Одним из таких футболистов стал норвежец Йорган Ялланн.

В "Рубине" он появился в 2005 году, перейдя из "Волеренги". а спустя год вернулся обратно. Статистика норвежца в "Рубине" выглядит неплохой - 3 гола в 30 матчах, но своей игрой он особо не впечатлял.

Свое пребывание в Казани Яланн неоднократно вспоминал с негативным оттенком. Достаточно того, что, по его словам, выступая за "Рубин", ему приходилось гонять договорняки. Впрочем, никакого подтверждения его слова не получили.

Гекхан ТЕРЕ (Турция)

Фото: РФПЛ.

В 2012 году "Рубин" смог урвать на трансферном рынке восходящую звезду турецкого футбола. Гекхан Тере к тому моменту неплохо проявил себя в Германии. Однако в России у него не заладилось.

В "Рубине" 20-летний турок как-то потерялся. То дисквалифицировался на несколько игр, то из-за травм пропадал. Вот и решили его в 2013-м отправить в аренду в "Бешикташ". На родине у Тере пошло куда лучше, и стамбульский клуб выкупил его контракт. В "Рубине" же человек, купленный примерно за 7 миллионов евро, в общей сложности сыграл всего 5 матчей.

Давид РАЖО (Франция)

Фото: Спорт-Экспресс.

Одним из первых легионеров из дальнего зарубежья в составе "Рубина" стал Давид Ражо. Это сейчас привезти в Россию игрока уровня сборной Франции - в порядке вещей, тогда же в Россию ехали не столь охотно и игроков приходилось находить на задворках футбольного мира.

Ражо нашли в одной из команд низших лиг Франции. Сам он рассказывал, что его при- метили во время товарищеской игры против "Рубина". Игрок сразу же начал показывать в России результат. За сезон 2000 года в первой лиге он забил 5 голов в 33 матчах. Впрочем, помочь команде пробиться в элиту он не сумел и отправился домой, но свой след в истории "Рубина", конечно же, оставил.

Бранимир ПЕТРОВИЧ (Сербия)

Фото: ФК "Волгарь".

В 2007-ом мало кто верил, что год спустя "Рубин" станет чемпионом России. Да, в тот год в составе команды уже играли будущие звезды - Кристиан Нобоа, Александр Рязанцев, но и хватало игроков средней руки. Так, за казанский клуб пылили Дядюн, Гицелов, Баззаев и Будылин. При всем к ним уважении, бороться за высокие места было сложно.

К лету 2007 года казанцы шли в середине таблицы и рассчитывали побороться за еврокубки. "Рубин" попытался усилить состав. Одним из тех, кто мог помочь команде виделся сербский полузащитник Бранимир Петрович. До этого он полтора года играл в первой лиге за набережночелнинский "КАМАЗ", где был одним из лидеров. Вот только на новом для себя уровне заиграть у него не получилось. 1 гол в 6 матчах - не тот результат, который ждали от игрока.

В итоге его вернули обратно в "КАМАЗ", откуда он позже отправился в длительное странствие по России, успев поиграть за "Ростов", "Крылья Советов", "Урал" и астраханский "Волгарь".

НАПАДАЮЩИЕ

Седрик РУССЕЛЬ (Бельгия)

Фото: Sports.ru.

Бельгийский форвард в начале нулевых считался едва ли не главным талантом на родине. В сезоне 2000/2001 он провел отличный сезон в Англии, забив 8 голов за "Ковентри". В том числе один мяч он провел в ворота "Манчестер Юнайтед". В следующем сезоне он перебрался в "Вулверхемптон", где заиграть не смог и вернулся на родину.

В Бельгии у него все пошло на лад. Сперва 21 гол в составе "Монса", затем 14 - в составе "Генка", последовал и вызов в сборную. И тут - неожиданный поворот - в 2004 году Руссель уезжает в Россию. "Рубин" тогда готовился впервые в истории сыграть в еврокубках.

Казалось, что в лице Русселя "Рубин" нашел идеального партнера по атаке для Рони, но бельгиец в Казани скис. Всего шесть матчей в футболке "Рубина" и один единственный гол в ворота "Динамо". Не густо для игрока уровня сборной Бельгии. Тогдашний гендиректор "Рубина" Фарит Ханбиев рассказал, что Русселя все бесило в России и он рвался на родину. В итоге его отпустили в "Стандарт", но на свой прежний уровень он так и не вышел. Как итог - к 2011 году он скатился до любительского уровня, хотя ему было чуть за 30.

Дамани РАЛЬФ (Ямайка)

Фото: РФПЛ.

Вообще представителей Ямайки в российском футболе можно пересчитать по пальцам. В начале нулевых в московском "Спартаке" очутился Роберт Скарлетт, но сыграл за команду он всего 45 минут.

У Домани Ральфа в России вышло чуть лучше. Он приехал в "Рубин" из США, где неплохо выступал в составе "Чикаго". В России он поначалу играл неплохо. Хоть на его счету и значится всего два гола, но на поле он был заметной фигурой.

Впрочем, по-настоящему раскрыться в России ему помешали травмы. В 2007 году он уехал обратно в США, но заиграть на профессиональном уровне уже не смог.