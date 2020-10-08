«Эпидемия» на рынке: С чем связан бум инвестиций?

Основатель и генеральный директор «Финансового центра Романа Султанова» (г. Астрахань) Роман Султанов.

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- Роман Каибович, вы несколько лет занимаетесь торговыми операциями на валютном рынке. Как повлияла на инвестирование ситуация с COVID-19?

- Изменила кардинально, я это почувствовал уже с начала марта. Люди стремились куда-то вложить деньги - скупали технику, автомобили, вырос и поток инвестиций. Многие живут от зарплаты до зарплаты, а здесь сложилась такая ситуация, что пришлось предметно задумываться о новых источниках дохода. К тому же нестабильность вызывает опасения за сохранность средств.

Сейчас люди начинают больше инвестировать, но на фоне этого интереса выросло число мошенников, которые обещают доходность более 35% в месяц. При этом человек получает очень расплывчатые объяснения, как будет идти торговля. А инвестируя в валютный рынок с помощью нашего финансового центра, клиент видит, на какой валюте он зарабатывает свою прибыль, каким объемом, какова наша комиссия. Кроме доллара и евро работаем с канадским и австралийским долларом, японской иеной и др.

- Ваш сайт сообщает, что вы помогаете создавать капитал с нуля…

- Мы проводим торговые операции на валютном рынке, концентрируясь на семи валютных парах. Криптовалюты, акции, другие инструменты не рассматриваем - у меня получалось лучше всего торговать на Форексе, и именно на нем я зарабатываю. При этом мы не ставим условий о минимальной стартовой сумме, он сам определяет ее, исходя из целей.

Анализируя динамику валютных пар, влияние на нее экономических и политических событий в мире наши консультанты показывают клиенту, каким образом можно выгодно инвестировать денежные средства для получения дохода. Кстати, можно в любой момент выйти, забрав и вложенные деньги, и прибыль.

- Как накопить на пенсию, если сейчас 40 - 45 лет?

- Смотря какая сумма нужна. Вот откладывать 50 долларов (4 тысячи рублей) в месяц - это много или мало? Казалось бы, немного, но при доходности даже 6% в месяц через пять лет это будет почти 2,4 миллиона рублей.

Для повышения результативности торговли и максимальной сохранности средств клиентов «ФЦРС» автоматизировал процессы. Мы являемся разработчиками и собственниками торгового робота, который запатентован в России. Он анализирует рыночную ситуацию и на основе этого покупает или продает. Роботизация - это основной современный тренд в финансовой сфере. Мы это видим, например, по крупнейшему банку РФ - сколько появилось цифровых сервисов, продуктов.

- Как валютный рынок вообще появился в вашей жизни? Вы ведь врач-эпидемиолог.

- Когда я был студентом-медиком, товарищ мне сказал, что наш однокурсник изучает биржу и мы, мол, будем миллионерами. Я взял у них ксерокопии поизучать биржевые графики. Потом практиковался в этом, а позже так получилось, что меня сократили с должности эпидемиолога в СПИД-центре, было два месяца промежутка перед другой работой. Я уже умел торговать, так что мне предложили должность финансового аналитика. Потом я с партнерами открыл в Астрахани свой центр, затем его филиал в Москве.

Я по себе знаю, как непросто новичку самостоятельно торговать на рынке. Игры на бирже без серьезных знаний и опыта обречены на неудачу. Поэтому я решил максимально автоматизировать процессы, чтобы любой начинающий, даже с минимальным знанием рынка, мог достойно зарабатывать уже с первого дня. Вот так у нас появился первый собственный робот, теперь их уже четыре, для разных валютных пар. Наша задача - к концу года увеличить их число до десяти.

В ближайших планах - запатентовать робота в США. Эта работа уже активно ведется, скоро мы выйдем на качественно новый уровень развития.

- Почему одни быстро начинают получать прибыль, а других «съедают»?

- Это психология в первую очередь. Когда я сам только начинал торговать на Форексе, я за день мог заработать 15 - 20% от вложенной суммы, но это продолжалось недолго - через три месяца на депозите у меня был ноль. Но ошибки дали опыт. Трейдинг - это не просто нажал на кнопку. Нужно долгое обучение, постоянно следить за аналитикой, обзорами. Пока не поймешь, как работает рынок, не научишься получать устойчивую прибыль. Тогда только есть смысл входить на Форекс самостоятельно, когда хорошо изучишь все механизмы. А лучше довериться профессионалам.

* Финансовые консультации оказывает Роман Султанов, основатель и генеральный директор ООО «Финансовый центр Романа Султанова» (ФЦРС), г. Астрахань.

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