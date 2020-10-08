В Казани выбрали клиники года - 2020

«ОЧЕНЬ ВДОХНОВЛЯЕТ НА ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ»

Онлайн-голосование «Клиника года» - проект, организованный «Комсомольской правдой» уже в третий раз. Отдать голос за любимый медцентр можно было на сайте kazan.kp.ru с 18 июня по 18 августа 2020 года, что и сделали больше 11 тысяч татарстанцев.

- Голосование «Клиника года» мы проводим уже не первый раз, но именно нынешний год показал, какую важную роль играют в нашей жизни врачи и все те, кто работает в медицине, - отметил региональный управляющий «Комсомольской правды» Тимур Бадретдинов перед вручением дипломов и цветов победителям. - В нынешнем конкурсе принимали участие 365 медучреждений, в общей сложности за время голосования было подано 11 685 голосов. От всего сердца благодарим наших читателей, принявших активное участие в конкурсе. Уверен, что бренд «Клиника года» будет и впредь развиваться и крепнуть.

Церемония награждения состоялась в панорамном ресторане «Воздух», расположенном в крытом парке развлечений FUN24. Отличное место, чтобы восстановить силы после посещения трех десятков аттракционов с помощью блюд европейской, японской и татарской кухни. Кстати, румяные шашлыки готовятся прямо на глазах гостей.

Но главная особенность ресторана - впечатляющий вид на Волгу, Казанский университет, кремль и центр города. Панорамой можно насладиться и с открытой террасы, и прямо из зала, а особенно впечатляет вид вечернего города, подсвеченного тысячами огней.

- Дорогие коллеги, я вас всех поздравляю с победой. Это очень приятно, когда тебя выбирают, - призналась после награждения главный врач клиники «Мать и дитя» Наталья Илизарова. - В прошлом году наша клиника тоже стала победителем конкурса, тогда мы следили за его ходом. А нынче в силу эпидемической ситуации на это не было времени. И вдруг известие: «Вы стали победителями». Это очень вдохновляет на дальнейшую работу, ведь мы чувствуем, что важны и нужны.

КТО В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ?

Какие же клиники и медицинские центры пациенты назвали лучшими* в 2020 году?

1. Лучшая клиника по оказанию лабораторно-диагностических услуг - Клинико-диагностическая лаборатория KDL

KDL - это лаборатории и офисы более чем в 40 городах России, а бренд имеет 13-летнюю историю. Технологические процессы в лаборатории стандартизированы в соответствии с лучшими международными практиками. Чтобы обеспечить высокое качество результатов, используется оборудование ведущих мировых производителей.

2. Лучшая многопрофильная клиника - медицинский центр «Авиценна-эндокринология», Клиника профессора Анчиковой

Многолетний опыт позволяет сотрудникам сочетать новые технологии и проверенные временем методы. За годы работы специалисты помогли обрести здоровье тысячам татарстанцев, пациентам с разных регионов России и зарубежья.

3. Лучшая офтальмологическая клиника - «КОРД-Клиника»

Высококлассные специалисты с именем, оборудование последнего поколения, уникальные технологии лечения, первоклассный сервис - все это для здоровья глаз, хорошего зрения и комфорта пациентов.

4. Лучшая клиника в сфере неврологии и ортопедии - Центр неврологии и ортопедии «Основа здоровья»

Здесь помогают избавиться от таких проблем, как боли в спине и суставах, остеохондроз, грыжа позвоночного диска, последствия инсульта и травм, а также оказывают психологическую поддержку.

5. Лучший центр помощи алко- и наркозависимым - клиника «Инсайт»

Это современная сеть из 9 лицензированных медучреждений в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах, в том числе 4 амбулатории, стационар и выездная служба. В «Инсайте» оказывают амбулаторные услуги в сфере наркологии, психиатрии, а также психотерапевтическую помощь. С 2006 года уже более 70 тысяч пациентов получили помощь в «Инсайте».

6. Лучшая клиника в области женского здоровья - медицинский центр «Нурмед»

Один из принципов учреждения - непрерывное развитие в научно-практической сфере. В центре работают высококвалифицированные специалисты, уже зарекомендовавшие себя. Они постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуя в международных и всероссийских конференциях. Новое оборудование позволяет проводить эффективное и быстрое лечение.

7. Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи - Центр планирования семьи «Мать и дитя»

Центр оказывает широкий спектр профильных услуг, включая ЭКО, экспертное УЗИ, консультации акушеров-гинекологов. Здесь можно также получить медицинские услуги для всех членов семьи по гематологии, урологии, эндокринологии и др. Ведущие врачи клиники проходили стажировку в федеральных медцентрах и в клиниках США, Чехии и Израиля.

8. Лучший детский медицинский центр - отделение платных медицинских услуг ДРКБ Минздрава РТ

Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ входит в пятерку крупнейших детских больниц страны и является одним из ведущих учреждений здравоохранения республики. Клиника работает более 40 лет, и за это время здесь смогли получить высококвалифицированную медпомощь тысячи маленьких пациентов.

9. Лучший центр оказания МРТ-услуг и лучевой диагностики - диагностические центры «Барс Мед»

Это крупнейшая сеть радиологических центров в РТ. Они располагаются в Казани, Бугульме, Чистополе, Заинске, Чистополе и других городах республики. Оборудование дает возможность получать объемные изображения высокой четкости при малом рентгеновском излучении.

10. Лучшая косметологическая клиника - L.R. CLINIC, клиника врачебной косметологии

Ее специалисты в своей работе ориентируются на международные стандарты качества. Она располагает арсеналом современного оборудования, что позволяет эффективно решать эстетические задачи, например, в целях омоложения. В L.R. CLINIC работает команда врачей-профессионалов, которые постоянно учатся и в курсе мировых тенденций.

11. Лучшая клиника в области проктологии - Центр хирургии и проктологии «Золотое свечение»

Здесь лечат деликатные проблемы профессионально и в комфортной обстановке. Направления - амбулаторная проктология и хирургия, эндоскопия и гастроэнтерология. В «Золотом свечении» доказывают: от множества проблем можно избавиться практически без изменения привычного образа жизни.

12. Лучшая клиника в области флебологии - Центр лечения сосудов «ВенАрт»

Современная сосудистая хирургия сегодня делает то, что еще вчера казалось невероятным. В «ВенАрт» применяют для лечения варикоза и сосудистых звездочек современные малотравматичные методы. В центре ведут прием врачи высшей категории - флебологи, сосудистые хирурги, кардиологи.

13. Лучший центр альтернативной медицины - клиника тибетской медицины «Наран»

В оздоровительном центре работают более 50 врачей, в совершенстве владеющих методами восточной медицины. Кроме Казани «Наран» имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Вене. Клиника работает уже 31 год.

14. Лучшая аптечная сеть - «Фармленд»

Это 1200 аптек в восьми регионах страны и сплоченный коллектив из 6000 сотрудников. Широкий ассортимент включает более 15 тысяч наименований, в том числе редкие лекарственные средства, дерматокосметика, детские товары и ортопедическая продукция. Сеть работает только с проверенными производителями.

15. Лучшая стоматология - клиника стоматологии и косметологии «Формула Улыбки»

Состояние зубов - зеркало общего здоровья пациента, и здесь не только решают имеющиеся проблемы, но и работают с причиной их возникновения.

Пациентов располагает профессионализм докторов (врачи совершенствуют свои знания за границей), индивидуальный подход (например, маленькие пациенты могут во время лечения смотреть мультфильмы) и качественные материалы.

16. Лучший санаторий - «Бакирово»

Окрестности села Бакирово в Лениногорском районе, одного из красивейших мест Татарстана, издавна славились также своими природными водами и грязями, которые могли исцелить самые сложные заболевания. Сегодня в санатории лечат болезни опорно-двигательного аппарата, пищеварительной, нервной системы, бесплодие и другие заболевания.

* На основании онлайн-голосования «Клиника года» на сайте kazan.kp.ru с 18 июня по 18 августа 2020 года.

В планах «Комсомольской правды» и дальше проводить ежегодный конкурс «Клиника года», давая возможность высказаться пациентам - тех, для кого работает медицина.

Мероприятие объединяет множество медицинских центров, клиник, аптечных сетей, способствуя совершенствованию в работе и налаживанию связей. Конкурс акцентирует внимание на достижениях достойных из достойных, а дух соревнования заставляет участников проявить лучшие качества.

И, конечно, редакция рада поддержать таким образом в сложном труде докторов, медсестер, тех, кто обеспечивает нас лекарствами, и особенно в непростом 2020-м году. 11 тысяч голосов, отданных пациентами в нынешнем году, - это 11 тысяч спасибо вам!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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