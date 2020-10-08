Коронавирус в Татарстане, последние новости на 8 октября 2020 года: вновь открываются госпитали для зараженных

Для инфицированных граждан вновь переоборудовали горбольницу №5 в Набережных Челнах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро четверга, 8 октября, в Татарстане выявлено 7 417 случаев коронавируса. Местный Минздрав сообщает о 6 318 выздоровевших и 81 скончавшемся. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры: те же 6 318 выздоровевших, но лишь 55 скончавшийся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели более 778,9 тысяч тестов на COVID-19.

О КОВИДНЫХ ГОСПИТАЛЯХ

Казалось бы, только больницы Татарстана одна за одной стали возвращаться к привычному режиму работу, как некоторые из них уже вновь стали ковидными госпиталями. Так, для инфицированных граждан вновь переоборудовали горбольницу №5 в Набережных Челнах.

В Минздраве республики объяснили, что в соседних регионах идет подъем заболеваемости COVID-19, потому и в Татарстане решили подготовиться к возможному всплеску заражений. В набережночелнинской больнице, например, могут разместить до 300 инфицированных.

Отметим, что в инфекционную больницу татарстанского автограда накануне поставили один аппарат компьютерной томографии (КТ) и девять аппаратов искусственной вентиляции легких. В итоге там сейчас находится более 30 аппаратов ИВЛ и новый рентген.

Новый аппарат КТ в больнице установят в течение 2-2,5 недель. В день с его помощью будут обследовать от 20 до 30 человек.