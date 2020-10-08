Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 8 октября 2020 года: заразились еще 148 человек

В регионе провели 295 035 тестов на COVID-19, обследовали 276 244 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 148 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе COVID-19 подхватили уже 16 600 человек, 13 701 из которых на данный момент выздоровел, а 173 - скончались.

Фото: скриншот с сайта уandex.ru/covid19/stat

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (9 013). Остальные из Димитровграда (1 862), Карсунского района (616), Барышского района (519), Инзенского района (508), Ульяновского района (442), Николаевского района (347), Мелекесского района (343), Цильнинского района (318), Чердаклинского района (318), Новомалыклинского района (274), Майнского района (252), Сенгилеевского района (249), Новоульяновска (219), Новоспасского района (218), Вешкаймского района (208), Тереньгульского района (208), Старомайнского района (198), Кузоватовского района (113), Сурского района (109), Старокулаткинского района (102), Павловского района (68), Радищевского района (59) и Базаросызганского района (37).

По последним данным местного Роспотребнадзора, в регионе провели 295 035 тестов на COVID-19, обследовали 276 244 человека. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 7 109 пациентов.