«Карьера у меня уже есть – теперь хочется семью»: Самая красива сотрудница казанского офиса рассказала о своей мечте

Фото: личная страница героини публикации.
Ежегодный конкурс красоты «Мисс офис» в 2020-м проходил в дистанционном формате, поэтому победительницу выбирали онлайн. По итогам интернет-голосования на сайте «Комсомольской правды» в Казани победу одержала Анастасия Степанова –– главный бухгалтер управляющей компании. Корреспондент «Комсомолки» пообщалась с победительницей и узнала, какое влияние оказал на нее конкурс офисной красоты, как она поддерживает фигуру и здоровье в тонусе, о чем мечтает и как проводит свободное от работы время.
«ХОТЕЛОСЬ ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ КОНКУРСА КРАСОТЫ»
–– Почему решили принять участие в конкурсе «Мисс офис»?
–– История началась в 2019 году –– для меня это было время изменений: хотелось трансформировать жизнь, развиваться, меняться как внешне, так и внутренне. Я специально старалась оказаться в ситуациях, в которых могла бы чувствовать себя неловко, чтобы выходить из зоны комфорта и тем самым поднимать самооценку. Именно в то время я увидела в Инстаграме рекламу конкурса «Мисс офис» и решила рискнуть, отправить заявку на участие. Думала, что не пройду, но меня заметили и пригласили на репетиции. Впервые приняв участие в конкурсе в 2019 году, я поняла, что он сильно изменил меня, поэтому посоветовала своей подруге тоже поучаствовать и поднять самооценку, но она побоялась делать это одна –– так мы вдвоем подали заявки в 2020 году. Подруга, к сожалению, не прошла, а меня снова взяли в ТОП-20 Казани.
Фото: личная страница героини публикации.
–– Что ожидали от участия в конкурсе?
–– Мне был неважен приз или то, как далеко я пройду. Хотелось окунуться в атмосферу конкурса красоты, узнать, как все обстоит внутри. Еще было интересно посмотреть, на что я способна и как сильно могу измениться.
–– Какие задания вы выполнили во время участия в конкурсе?
–– Первый этап «Мисс офис» –– это подача заявки. Нужно было скинуть две фотографии: одну –– в полный рост, другую –– в профиль. Также я ставила танцевальный номер с элементами гимнастики и записывала его на видео, конечно же не без помощи своего тренера Татьяны по растяжке; рассказывала о себе –– это была моя визитная карточка. Из-за того, что в 2020 году конкурс проходил дистанционно, у нас не было приветствия в виде танца и дефиле. Но в целом онлайн было легче участвовать, не было страхов и волнений, как в 2019-м. Перед выступлением в прошлом году у меня буквально уходила земля из-под ног, выученные слова забывались, ладони потели. Но именно тогда я научилась справляться с волнением и поняла, что в такие моменты нужно просто расслабиться. Еще постоянно успокаивала себя мыслью о том, что уже стою на сцене, значит, уже что-то могу и чего-то достойна, этим я и выше других людей.
–– Кто вас поддерживал во время участия в конкурсе?
–– Главная поддержка –– это, конечно же, мои коллеги. Они вообще всегда поддерживают мои начинания, идеи и любые предложения. Говорят мне: «Давай, Настя, только вперед, молодец!» Во время участия в «Мисс офис» они помогали мне с записыванием видеоролика и хорошо поддержали во время Интернет-голосования. Конечно же, всегда были рядом мои близкие, друзья, отдельное спасибо лучшей подруге Гузель.
Фото: личная страница героини публикации.
«КАЖДАЯ ДЕВУШКА БЫЛА ДОСТОЙНА ПОБЕДЫ»
–– Расскажите, какая конкуренция была на конкурсе? Возможно, было такое, что участницы подставляли друг друга и не давали проявить себя в полной мере?
–– Когда я участвовала в первый раз, чувствовала, что самооценка каждой девушки –– на высоком уровне, они умеют себя подать и уверенно держатся. А я в тот момент буквально состояла из волнения, страхов, стеснения и неуверенности в себе. Но все это прошло как раз благодаря конкурсу «Мисс офис». Не скажу, что была прямо очень высокая конкуренция. Были девушки, которые участвовали в конкурсе красоты не первый раз, поэтому они лучше и увереннее держались на сцене. В 2020 году были и лучше, и хуже, и наравне со мной. Я считаю, что каждая девушка, которая участвовала в конкурсе, была достойна победы. У нас не было подстав –– если ты можешь, то ты пройдешь, если нет, то не нужно расстраиваться. Конкурс проходит ежегодно, поэтому пробовать себя и свои силы можно много раз.
–– Чему научились во время конкурса?
–– Не сдаваться. Главное –– победить всю неуверенность в себе и стать сильнее. Честно говоря, конкурс полностью изменил мою жизнь. После «Мисс офис» у меня поменялось мировоззрение, и внешне я поменялась также сильно. Вынесла для себя важный урок, который стал моим девизом: «Сегодня я хочу быть лучше, чем вчера».
Фото: личная страница героини публикации.
–– Вы стали победительницей интернет-голосования на сайте «Комсомольской правды», когда узнали об этом, какие эмоции испытали?
–– Конечно же, была рада и счастлива этому. Просила всех своих знакомых, друзей, коллег и близких отдать за меня голос, потому что для меня было важно стать первой в Интернет-голосовании.
КОНКУРС РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА
–– Не помешало ли участие в конкурсе вашей работе?
–– Нет, потому что организаторы старались подобрать удобное для участия время –– вечерами или по выходным. Не пришлось отпрашиваться, просить выходные и подводить коллег. Наоборот, мой коллектив и директор очень рады за меня и гордятся мной. Руководитель всегда и всем говорит, что у него в компании работает «Мисс офис», хоть и до финала я не дошла. Мне всегда приятно слышать такие слова в свой адрес.
Фото: личная страница героини публикации.
–– Какими качествами должна обладать «Мисс офис»?
–– На мой взгляд, самое главное в каждом сотруднике –– внешний вид, не важно, где именно и кем он работает –– все, в первую очередь, обращают внимание на внешность. Поэтому важно быть опрятной, следить за собой и своей одеждой. Также важные качества –– поставленная речь, умение расположить к себе человека, не грубить и не хамить, находить подход к каждому.
«НЕ НАДО ВЕСТИ СЕБЯ ВЫСОКОМЕРНО, НО И НЕ БЫТЬ СЕРОЙ МЫШКОЙ»
–– В чем секрет победы?
–– Надо быть уверенным в себе, ставить себя на один уровень со всеми участницами –– не вести себя высокомерно, но и не быть серой мышкой. Спокойно и с хорошими мыслями идти к победе.
Фото: личная страница героини публикации.
–– Какую должность вы занимаете на данный момент и чем вам нравится ваша работа?
–– Сейчас я занимаю должность главного бухгалтера. Еще со школы мне больше нравились точные науки, особенно математика, поэтому я связала жизнь с цифрами и расчетами. Люблю свою работу, потому что у меня отличный коллектив –– очень отзывчивые люди, которые всегда помогут и поддержат. В офисе я чувствую себя в своей тарелке, там мне хочется развиваться и максимально отдаваться процессу.
–– Сколько времени тратите на работу, сколько –– на отдых?
–– Очень много времени провожу в офисе, могу в выходные поработать удаленно, чтобы доделать какие-то важные дела, которые не успела выполнить на рабочем месте. Отдыхать тоже успеваю, но свободного времени очень мало.
УТРО НАЧИНАЕТСЯ НЕ С КОФЕ
–– С чего начинается ваш рабочий день?
–– Конечно же, с бухгалтерских моментов, расчетов, выписок. Возможно, чей-то рабочий день начинается с чашечки кофе, но у нас не так –– мы постоянно что-то делаем. Даже если и пьем кофе на рабочем месте, то параллельно читаем или изучаем что-то.
Фото: личная страница героини публикации.
–– За сколько успеваете собраться на работу?
–– Встаю за час и обычно успеваю за это время. Стараюсь полноценно завтракать, чтобы быть сытой до обеда и не перекусывать вредной едой. В моей утренней рутине все достаточно просто –– душ, завтрак, макияж, выбор одежды, наверное, как у многих девушек в нашей стране.
«НИКТО НЕ ПРИХОДИТ НА РАБОТУ В РВАНЫХ ДЖИНСАХ ИЛИ ТОПИКЕ»
–– Как относитесь к офисному дресс-коду?
–– Хорошо. Очень люблю, когда сотрудник выглядит опрятно и ухоженно. У нас на работе нет как такового дресс-кода, но понятно, что никто не позволяет себе приходить в рваных джинсах или топике. Лично мне нравится классика: люблю свитеры, свитшоты, пиджаки. Иногда сочетаю офисную одежду с чем-то повседневным –– джинсовыми юбками, майками, боди.
Фото: личная страница героини публикации.
–– Как мотивируете себя во время работы?
–– Моя главная мотивация –– это зарплата и аванс в течение месяца, иногда бывают премии. Также мы с коллегами стараемся сами мотивировать друг друга по утрам, настраивать на день и дарить хорошее настроение. Именно поэтому у меня никогда не бывает такого, что не хочется идти на работу, я очень люблю свой коллектив.
РАБОТАТЬ ПО УДАЛЕНКЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ
–– Как вам работалось во время самоизоляции?
–– Нам в организации сделали справки, которые позволили перемещаться по городу, и я продолжала ездить в офис. Несколько дней поработала на удаленке, но мне не понравилось, потому что я уже на второй день не знала, чем себя занять. Когда ты в офисе, у тебя всегда есть то, на что можно с пользой потратить свое время –– помочь кому-то, ответить на вопросы, сделать дополнительные расчеты и так далее. А тут все сидят на уделенке, делают непосредственно свою работу, не видят друг друга, общаются по телефону. Поэтому в течение дня я многое успевала не только по офисным делам, но и по домашним, однако времени оставалось очень много и хотелось быстрее выйти на работу
–– Чем занимаетесь в свободное время?
–– У меня его очень мало, но, когда бывают свободные часы, люблю порисовать. Также хожу на растяжку –– занимаюсь этим спортом уже полтора года, и мне он очень нравится. Еще люблю фитнес –– работаю с тренером и стараюсь не пропускать тренировки, чтобы всегда видеть результаты. В свободное время я также занимаюсь кератиновым выпрямлением –– принимаю клиентов по вечерам или в выходные, но никогда бы не променяла офисную работу на сферу красоты, потому что в мире все быстро меняется –– сегодня клиентки идут с большим желанием, а завтра –– их может и не быть вовсе.
«РАВНОДУШНА К СЛАДКОМУ И МУЧНОМУ»
–– Придерживаетесь какого-то особого типа питания?
–– Стараюсь просто есть правильную и здоровую пищу, но иногда позволяю себе что-то вкусненькое и вредное, когда отдыхаем с подружками, например. Но я полностью равнодушна к сладкому и мучному, потому что постоянно занимаюсь спортом и не хочу, чтобы все мои труды в спортивном зале были напрасны из-за съеденных шоколадок или конфет. Весной и зимой пью витамины, чтобы иммунитет был сильнее. Благодаря всему тому, что я делаю для своего организма, всегда чувствую прилив сил и энергии, постоянно хочется что-то делать и не стоять на месте.
–– Что вас вдохновляет?
–– Любовь. Когда в жизни есть любимый человек, хочется свернуть горы и постоянно развиваться –– именно такое состояние у меня сейчас, благодаря этому я счастлива. И конечно же, вдохновляют люди, которые меня окружают.
–– О чем мечтаете?
–– Хочу сдать на права и купить машину. Я живу за городом и иногда не совсем удобно добираться до работы на общественном транспорте, поэтому хочу пойти в автошколу и исполнить свою мечту. Еще в ближайшее время планирую получить загранпаспорт. И, наверное, как и все девушки, мечтаю выйти замуж и стать мамой. Карьера у меня уже есть –– хочется семью.
–– Что для вас счастье?
–– Счастье –– это, когда все близкие, родственники, друзья рядом. Хочу, чтобы родители всегда были здоровы и счастливы. Конечно, 2020 год оказался очень сложным для нас всех, но мы люди сильные и с этим тоже справимся.