«Карьера у меня уже есть – теперь хочется семью»: Самая красива сотрудница казанского офиса рассказала о своей мечте

Фото: личная страница героини публикации.

Ежегодный конкурс красоты «Мисс офис» в 2020-м проходил в дистанционном формате, поэтому победительницу выбирали онлайн. По итогам интернет-голосования на сайте «Комсомольской правды» в Казани победу одержала Анастасия Степанова –– главный бухгалтер управляющей компании. Корреспондент «Комсомолки» пообщалась с победительницей и узнала, какое влияние оказал на нее конкурс офисной красоты, как она поддерживает фигуру и здоровье в тонусе, о чем мечтает и как проводит свободное от работы время.

«ХОТЕЛОСЬ ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ КОНКУРСА КРАСОТЫ»

–– Почему решили принять участие в конкурсе «Мисс офис»?

–– История началась в 2019 году –– для меня это было время изменений: хотелось трансформировать жизнь, развиваться, меняться как внешне, так и внутренне. Я специально старалась оказаться в ситуациях, в которых могла бы чувствовать себя неловко, чтобы выходить из зоны комфорта и тем самым поднимать самооценку. Именно в то время я увидела в Инстаграме рекламу конкурса «Мисс офис» и решила рискнуть, отправить заявку на участие. Думала, что не пройду, но меня заметили и пригласили на репетиции. Впервые приняв участие в конкурсе в 2019 году, я поняла, что он сильно изменил меня, поэтому посоветовала своей подруге тоже поучаствовать и поднять самооценку, но она побоялась делать это одна –– так мы вдвоем подали заявки в 2020 году. Подруга, к сожалению, не прошла, а меня снова взяли в ТОП-20 Казани.

Фото: личная страница героини публикации.

–– Что ожидали от участия в конкурсе?

–– Мне был неважен приз или то, как далеко я пройду. Хотелось окунуться в атмосферу конкурса красоты, узнать, как все обстоит внутри. Еще было интересно посмотреть, на что я способна и как сильно могу измениться.

–– Какие задания вы выполнили во время участия в конкурсе?

–– Первый этап «Мисс офис» –– это подача заявки. Нужно было скинуть две фотографии: одну –– в полный рост, другую –– в профиль. Также я ставила танцевальный номер с элементами гимнастики и записывала его на видео, конечно же не без помощи своего тренера Татьяны по растяжке; рассказывала о себе –– это была моя визитная карточка. Из-за того, что в 2020 году конкурс проходил дистанционно, у нас не было приветствия в виде танца и дефиле. Но в целом онлайн было легче участвовать, не было страхов и волнений, как в 2019-м. Перед выступлением в прошлом году у меня буквально уходила земля из-под ног, выученные слова забывались, ладони потели. Но именно тогда я научилась справляться с волнением и поняла, что в такие моменты нужно просто расслабиться. Еще постоянно успокаивала себя мыслью о том, что уже стою на сцене, значит, уже что-то могу и чего-то достойна, этим я и выше других людей.

–– Кто вас поддерживал во время участия в конкурсе?

–– Главная поддержка –– это, конечно же, мои коллеги. Они вообще всегда поддерживают мои начинания, идеи и любые предложения. Говорят мне: «Давай, Настя, только вперед, молодец!» Во время участия в «Мисс офис» они помогали мне с записыванием видеоролика и хорошо поддержали во время Интернет-голосования. Конечно же, всегда были рядом мои близкие, друзья, отдельное спасибо лучшей подруге Гузель.

Фото: личная страница героини публикации.

«КАЖДАЯ ДЕВУШКА БЫЛА ДОСТОЙНА ПОБЕДЫ»

–– Расскажите, какая конкуренция была на конкурсе? Возможно, было такое, что участницы подставляли друг друга и не давали проявить себя в полной мере?

–– Когда я участвовала в первый раз, чувствовала, что самооценка каждой девушки –– на высоком уровне, они умеют себя подать и уверенно держатся. А я в тот момент буквально состояла из волнения, страхов, стеснения и неуверенности в себе. Но все это прошло как раз благодаря конкурсу «Мисс офис». Не скажу, что была прямо очень высокая конкуренция. Были девушки, которые участвовали в конкурсе красоты не первый раз, поэтому они лучше и увереннее держались на сцене. В 2020 году были и лучше, и хуже, и наравне со мной. Я считаю, что каждая девушка, которая участвовала в конкурсе, была достойна победы. У нас не было подстав –– если ты можешь, то ты пройдешь, если нет, то не нужно расстраиваться. Конкурс проходит ежегодно, поэтому пробовать себя и свои силы можно много раз.

–– Чему научились во время конкурса?

–– Не сдаваться. Главное –– победить всю неуверенность в себе и стать сильнее. Честно говоря, конкурс полностью изменил мою жизнь. После «Мисс офис» у меня поменялось мировоззрение, и внешне я поменялась также сильно. Вынесла для себя важный урок, который стал моим девизом: «Сегодня я хочу быть лучше, чем вчера».

Фото: личная страница героини публикации.

–– Вы стали победительницей интернет-голосования на сайте «Комсомольской правды», когда узнали об этом, какие эмоции испытали?

–– Конечно же, была рада и счастлива этому. Просила всех своих знакомых, друзей, коллег и близких отдать за меня голос, потому что для меня было важно стать первой в Интернет-голосовании.

КОНКУРС РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА

–– Не помешало ли участие в конкурсе вашей работе?

–– Нет, потому что организаторы старались подобрать удобное для участия время –– вечерами или по выходным. Не пришлось отпрашиваться, просить выходные и подводить коллег. Наоборот, мой коллектив и директор очень рады за меня и гордятся мной. Руководитель всегда и всем говорит, что у него в компании работает «Мисс офис», хоть и до финала я не дошла. Мне всегда приятно слышать такие слова в свой адрес.

Фото: личная страница героини публикации.

–– Какими качествами должна обладать «Мисс офис»?

–– На мой взгляд, самое главное в каждом сотруднике –– внешний вид, не важно, где именно и кем он работает –– все, в первую очередь, обращают внимание на внешность. Поэтому важно быть опрятной, следить за собой и своей одеждой. Также важные качества –– поставленная речь, умение расположить к себе человека, не грубить и не хамить, находить подход к каждому.

«НЕ НАДО ВЕСТИ СЕБЯ ВЫСОКОМЕРНО, НО И НЕ БЫТЬ СЕРОЙ МЫШКОЙ»

–– В чем секрет победы?

–– Надо быть уверенным в себе, ставить себя на один уровень со всеми участницами –– не вести себя высокомерно, но и не быть серой мышкой. Спокойно и с хорошими мыслями идти к победе.

Фото: личная страница героини публикации.

–– Какую должность вы занимаете на данный момент и чем вам нравится ваша работа?

–– Сейчас я занимаю должность главного бухгалтера. Еще со школы мне больше нравились точные науки, особенно математика, поэтому я связала жизнь с цифрами и расчетами. Люблю свою работу, потому что у меня отличный коллектив –– очень отзывчивые люди, которые всегда помогут и поддержат. В офисе я чувствую себя в своей тарелке, там мне хочется развиваться и максимально отдаваться процессу.

–– Сколько времени тратите на работу, сколько –– на отдых?

–– Очень много времени провожу в офисе, могу в выходные поработать удаленно, чтобы доделать какие-то важные дела, которые не успела выполнить на рабочем месте. Отдыхать тоже успеваю, но свободного времени очень мало.

УТРО НАЧИНАЕТСЯ НЕ С КОФЕ

–– С чего начинается ваш рабочий день?

–– Конечно же, с бухгалтерских моментов, расчетов, выписок. Возможно, чей-то рабочий день начинается с чашечки кофе, но у нас не так –– мы постоянно что-то делаем. Даже если и пьем кофе на рабочем месте, то параллельно читаем или изучаем что-то.

Фото: личная страница героини публикации.

–– За сколько успеваете собраться на работу?

–– Встаю за час и обычно успеваю за это время. Стараюсь полноценно завтракать, чтобы быть сытой до обеда и не перекусывать вредной едой. В моей утренней рутине все достаточно просто –– душ, завтрак, макияж, выбор одежды, наверное, как у многих девушек в нашей стране.

«НИКТО НЕ ПРИХОДИТ НА РАБОТУ В РВАНЫХ ДЖИНСАХ ИЛИ ТОПИКЕ»

–– Как относитесь к офисному дресс-коду?

–– Хорошо. Очень люблю, когда сотрудник выглядит опрятно и ухоженно. У нас на работе нет как такового дресс-кода, но понятно, что никто не позволяет себе приходить в рваных джинсах или топике. Лично мне нравится классика: люблю свитеры, свитшоты, пиджаки. Иногда сочетаю офисную одежду с чем-то повседневным –– джинсовыми юбками, майками, боди.

Фото: личная страница героини публикации.

–– Как мотивируете себя во время работы?

–– Моя главная мотивация –– это зарплата и аванс в течение месяца, иногда бывают премии. Также мы с коллегами стараемся сами мотивировать друг друга по утрам, настраивать на день и дарить хорошее настроение. Именно поэтому у меня никогда не бывает такого, что не хочется идти на работу, я очень люблю свой коллектив.

РАБОТАТЬ ПО УДАЛЕНКЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ

–– Как вам работалось во время самоизоляции?

–– Нам в организации сделали справки, которые позволили перемещаться по городу, и я продолжала ездить в офис. Несколько дней поработала на удаленке, но мне не понравилось, потому что я уже на второй день не знала, чем себя занять. Когда ты в офисе, у тебя всегда есть то, на что можно с пользой потратить свое время –– помочь кому-то, ответить на вопросы, сделать дополнительные расчеты и так далее. А тут все сидят на уделенке, делают непосредственно свою работу, не видят друг друга, общаются по телефону. Поэтому в течение дня я многое успевала не только по офисным делам, но и по домашним, однако времени оставалось очень много и хотелось быстрее выйти на работу

–– Чем занимаетесь в свободное время?

–– У меня его очень мало, но, когда бывают свободные часы, люблю порисовать. Также хожу на растяжку –– занимаюсь этим спортом уже полтора года, и мне он очень нравится. Еще люблю фитнес –– работаю с тренером и стараюсь не пропускать тренировки, чтобы всегда видеть результаты. В свободное время я также занимаюсь кератиновым выпрямлением –– принимаю клиентов по вечерам или в выходные, но никогда бы не променяла офисную работу на сферу красоты, потому что в мире все быстро меняется –– сегодня клиентки идут с большим желанием, а завтра –– их может и не быть вовсе.

«РАВНОДУШНА К СЛАДКОМУ И МУЧНОМУ»

–– Придерживаетесь какого-то особого типа питания?

–– Стараюсь просто есть правильную и здоровую пищу, но иногда позволяю себе что-то вкусненькое и вредное, когда отдыхаем с подружками, например. Но я полностью равнодушна к сладкому и мучному, потому что постоянно занимаюсь спортом и не хочу, чтобы все мои труды в спортивном зале были напрасны из-за съеденных шоколадок или конфет. Весной и зимой пью витамины, чтобы иммунитет был сильнее. Благодаря всему тому, что я делаю для своего организма, всегда чувствую прилив сил и энергии, постоянно хочется что-то делать и не стоять на месте.

–– Что вас вдохновляет?

–– Любовь. Когда в жизни есть любимый человек, хочется свернуть горы и постоянно развиваться –– именно такое состояние у меня сейчас, благодаря этому я счастлива. И конечно же, вдохновляют люди, которые меня окружают.

–– О чем мечтаете?

–– Хочу сдать на права и купить машину. Я живу за городом и иногда не совсем удобно добираться до работы на общественном транспорте, поэтому хочу пойти в автошколу и исполнить свою мечту. Еще в ближайшее время планирую получить загранпаспорт. И, наверное, как и все девушки, мечтаю выйти замуж и стать мамой. Карьера у меня уже есть –– хочется семью.

–– Что для вас счастье?

–– Счастье –– это, когда все близкие, родственники, друзья рядом. Хочу, чтобы родители всегда были здоровы и счастливы. Конечно, 2020 год оказался очень сложным для нас всех, но мы люди сильные и с этим тоже справимся.