ТНТ готовит к премьере “Территорию” - мистический сериал о существах коми-пермяцкой мифологии

Фото: ТНТ

В понедельник, 12 октября, на телеканале ТНТ и видеоплатформе Premier состоится премьера мистического сериала с элементами драмы и триллера “Территория” от компании Good Story Media. Это история о 19-летнем Егоре Чудинове, который ищет своих пропавших родителей. Вместе с дядей Колей и двумя случайными попутчицами он отправляется по лесам Пермского края.

Фото: ТНТ

Однако эта территория существует по своим законам и традициям. Тут живут отшельники, шаманы, колдуньи и икотки. Именно они-то и делают этот проект настолько новым для зрителей, что каждая серия - не только и не столько про надежду, борьбу за выживание и веру, сколько про те легенды, в которые до сих пор верят некоторые жители нашей страны. Невероятно познавательно и интересно. А до чего красив Пермский край! Он ничем не уступает таинственной сибирской тайге, где происходили действия другого сериала ТНТ “Игра на выживание”.

Фото: ТНТ

Да, кажется и здесь природа - важная часть картины. В отличие главных героев, она знает все лесные тропинки и тех, порой неожиданных существ, которые по ней ходят, бегают или летают. Вероятнее всего, она знает и то, где находятся пропавшие Чудиновы, но молчит. С каждым днем Егор, правда, получает знаки остановиться и не переступать черту. Как далеко он готов зайти, чтобы узнать ответы? Чем и кем он готов пожертвовать на своем пути?

Исполнитель главной роли Глеб Калюжный стал известен зрителем еще в 2015 году, после премьеры драмы о взрослении и первой любви “14+”. После были еще несколько громких проектов, в которых он принял участие. Среди таковых сериалы “Водоворот” и “Красные браслеты”.

Фото: ТНТ

Также в “Территории” снялись Андрей Мерзликин (дядя Коля) - лейтенант Кижеватов из “Бресткой крепости”, тренер Стрельцов из “Молодежки” и Григорий Отрепьев из “Бориса Годунова”, Анастасия Чистякова (Надя), Ксения Отинова (Таня) и Алексей Розин (участковый Мурзин).

Фото: ТНТ

“Территория” - сериал и для простых любителей мистики, и для любителей фольклора, и для скептиков, считающих лесных обитателей плодом воображения деревенских жителей. Каждый из них найдет в картине что-то свое, но в то же время общее - интригу, которая не оставит их до последней серии.

В путешествие по Пермскому краю и страницам коми-пермяцкой мифологии можно будет отправиться уже в понедельник, 12 октября в 22.00.

Фото: ТНТ