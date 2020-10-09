Партия, служащая интересам народа

Председатель ТПК Ким Чен Ын.

В первые дни после своего создания она образовала (февраль 1946 года) народную власть (Временный Народный Комитет Северной Кореи), предназначенную защищать и проводить интересы народа, которая немедленно приступила к осуществлению ряда демократических преобразований. В 1946 году, в марте, опубликован Закон о земельной реформе, в июле - Закон о равноправии женщин, в августе - Закон о национализации важнейших отраслей промышленности. Таким образом, проводились народные мероприятия одни за другими. В результате крестьяне смогли своим трудом строить новую жизнь на бесплатно распределенных им землях. Рабочие, ставшие хозяевами предприятий, средств производства, при системе 8-часового рабочего дня смогли заниматься плодотворным созидательным трудом. Женщины, освобожденные от феодальных пут, имея равные права с мужчинами, стали свободно вести общественную деятельность.

КНДР, основанная в сентябре 1948 года, под руководством ТПК превратилась в страну, где народ становится хозяином всего и все служит народу.

Какое важное значение придает ТПК интересам народа - это хорошо показывают народные мероприятия, проводящиеся в этой стране. Так, с января 1953 года, в самом разгаре корейской войны (1950 – 1953 года), введена система всеобщего бесплатного медобслуживания. То был суровый период, когда решалась судьба страны. Для введения этой системы нужно было мобилизовать огромные людские и материальные ресурсы. На ее введение смело пошла ТПК, чтобы жители смогли пользоваться медпомощью без тревоги за расходы на лечение.

То же самое можно сказать и о введении системы всеобщего бесплатного обязательного обучения. С августа 1956 года, в трудных условиях послевоенного восстановления и строительства, было введено всеобщее обязательное начальное обучение. С ноября 1958 года, когда шло строительство основ социализма, введено всеобщее обязательное среднее обучение. С ускорением процесса строительства социализма с сентября 1972 года началось всеобщее 11-летнее обязательное обучение, а теперь введена система 12-летнего всеобуча.

Флаг Трудовой Партии Кореи развевается высоко в небе.

ПОЛИТИКА ТПК, ПРОВОДИМАЯ В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА, СЕГОДНЯ ДОСТИГЛА ВЫСШЕГО РУБЕЖА

Председатель ТПК Ким Чен Ын выдвинул в качестве основного политического идеала партии девиз «Народные массы - превыше всего» и наметил лозунги: «Все на благо народа, во всем опираться на народные массы!», «Всей партии самоотверженно служить великому народу!». При любой работе в стране главное внимание уделяется прежде всего интересам народа и обеспечению его удобствами, во всяком случае последовательно защищаются достоинство и интересы народа.

Монумент основания Трудовой Партии Кореи.

В августе 2020 года Ким Чен Ын лично не раз ездил в село Тэчхон уезда Ынпха провинции Северный Хванхэ, пострадавшее от наводнения, принял меры для того, чтобы немедленно обеспечили пострадавших людей продовольствием и предметами первой необходимости, благоустроили пострадавшее село еще лучше, чем прежде.

Такая реалия позволяет международному сообществу еще раз убедиться в основных атрибутах ТПК, служащей интересам народа.