Необычайно скромный руководитель

Председатель ТПК Ким Чен Ын.

В июле 2020 года в Пхеньяне проходил VI Общереспубликанский слет ветеранов войны, на котором он выступил с речью.

- Уважаемые товарищи ветераны войны! - так тепло называя участников слета, он сделал им низкий поклон.

Была поистине трогательная картина. И еще: на пути непрерывного руководства на месте делами он задушевно разговаривает с рабочими, да и не раз кланяется людям, с ликованием, следующим за ним.

ОН НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СЕБЕ НИКАКИХ ПРИВИЛЕГИЙ И ЛЬГОТ

Об этом свидетельствуют некоторые факты, которые корейцы передают, как легенду. Когда он осматривал благоустроенный Дом отдыха «Ёнпхун» для ученых, строители, желая ему спокойно отдохнуть хоть минуту, предлагали весомую каменную скамейку и плетеную подушку. Но он отказывался, говоря, что таких он не любит. А когда посетил Народный театр в центре Пхеньяна, строительство которого подходило к концу, он сказал, что впредь он приедет и посмотрит концерт на месте для обычных зрителей, и предложил устранить зрительское место для почетных гостей. Позже он действительно в партере, вместе с другими зрителями, посмотрел концерт, посвященный открытию этого театра. Однажды он поехал на одно предприятие. Шел сильный дождь. Один из сопровождающих его работников раскрыл ему зонтик. А он говорит: «Все под дождем, а как мне одному быть под зонтиком?» И предложил складывать зонтик. Подобных фактов, которые показывают его высокую нравственность, не счесть.

МЕЖДУ КИМ ЧЕН ЫНОМ И ВСЕМ НАРОДОМ НЕТ НИКАКОЙ ОТЧУЖДЕННОСТИ

Даже в сильный дождь и в палящий зной он идет к народу, продолжает путь руководства на месте делами. Видя его со скромной внешностью, ничем не отличающейся от других людей, международное сообщество было тронуто.

Несколько лет назад, когда город Расон на северной окраине Кореи пострадал от наводнений, он в обычных тапках подробно осмотрел места восстановления.

В августе с. г., когда село Тэчхон уезда Ынпха провинции Северный Хванхэ, что в центральной части Кореи, пострадало от ливней, он, сам взявшись за руль машины, поехал в пострадавший район. Когда здешние жители спасли его застрявшую в грязи машину, он, наоборот, просил у них извинения за беспокойство.

НУ, СПРАШИВАЕТСЯ: ИЗ ЧЕГО ИСХОДИТ ТАКАЯ ЕГО СКРОМНОСТЬ?

Стоит вспоминать речь, с которой он выступил 10 октября 2015 года на военном параде и массовой демонстрации жителей города Пхеньяна, посвященных 70-летнему юбилею Трудовой Партии Кореи. В ней он произнес более 90 раз слово «народ» и призвал самоотверженно служить народу. И это взволновало мир.

И присущая ему скромность исходит из оригинального взгляда на народ - любить и считать народ святым.