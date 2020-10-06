Минтруд России: Чувашия может служить хорошим примером использования инструмента социального контракта

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Среди актуальных вопросов на повестке дня была тема оказания помощи малоимущим гражданам в рамках социального контракта. Министр труда РФ Антон Котяков в своем докладе президенту страны отметил Чувашию как успешный пример реализации этой новой меры поддержки.

ЧТО ЭТО ЗА НОВШЕСТВО - СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ?

Если традиционные пособия малоимущим предполагают ежемесячные или разовые выплаты денег, то социальный контракт нацелен на то, чтобы оказываемая помощь стала неким толчком к будущей финансовой самостоятельности гражданина. Он призван помочь гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации, выйти на стабильный доход, покрывающий их нужды. Добиться этого людям предлагается с помощью переобучения, трудоустройства либо содействия в развитии собственного дела. Таким образом, социальный контракт - мера, предполагающая активное участие граждан, своего рода двухсторонний процесс, когда получатели помощи берут на себя определенные обязательства.

Чувашия стала одним из 21 региона, участвующих в пилотном проекте по внедрению социального контракта. Проект реализуется с начала 2020 года. Со следующего года он заработает во всех субъектах Российской Федерации.

- Наиболее активно эта работа ведется в Нижегородской области, в республиках Мордовия, Чувашия, Удмуртия, а также в Новгородской области. Мы действительно видим на сегодняшний день реальный результат этой работы, - пояснил в докладе министр труда РФ Антон Котяков.

КАКОВЫ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ?

Вот какие цифры приводит Министерство труда Чувашии.

С начала 2020 года в республике заключено свыше 4000 социальных контрактов, из них:

- на оказание помощи при трудоустройстве - 1407 контрактов;

- на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования - 512 контрактов;

- на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности - 238 контрактов;

- на осуществление иных мероприятий (прямая материальная поддержка) - 2340 контрактов.

Всего по заключенным соцконтрактам выплачено более 150 миллионов рублей.

А помимо сухих цифр у сотрудников социальных служб, где и заключаются договоры с гражданами, есть уже свои истории о том, как социальный контракт помог тому или иному человеку выйти на новый уровень жизни.

Вот, к примеру, житель Чебоксарского района Дмитрий Петров. Он первым заключил социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Будучи еще в начале года безработным, состоявшим на учете в центре занятости населения, Дмитрий узнал через Интернет о новой мере государственной поддержки для открытия своего дела. Мужчина обратился в центр социальной защиты населения по месту жительства, прошел, по его словам, несложную процедуру оформления соцконтракта. И вот сегодня Петров работает на себя. Он мастер по ковке металлических изделий, занимается в том числе изготовлением ворот и заборов. Полученные в рамках соцконтракта 250 тысяч рублей Дмитрий вложил в покупку необходимого для его предприятия оборудования - кузнечного и распиловочного станков отечественного производства.

У первопроходца социального контракта большие планы. Он собирается открыть собственную торговую точку для сбыта продукции. Рассчитывает со временем нанять работников и увеличить объемы производства. Пример Дмитрия показывает не только прямые выгоды от социального контракта - активная помощь начинающим предпринимателям и повышение доходов граждан, но и дополнительные плюсы, такие как создание рабочих мест, приобретение отечественных станков и других средств производства.

В Министерстве труда и социальной защиты Чувашской Республики считают, что мера поддержки в виде социального контракта обладает положительным эффектом для экономики и социальной жизни жителей республики.